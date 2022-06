Encuentro literario del Ateneo Insular en La Torre, La Vega

En su recorrido por los pueblos, el Ateneo Insular celebró un encuentro literario los días 23 y 24 de abril del presente 2022. Los escritores pernoctaron en el Centro de Espiritualidad San de la Cruz, La Torre, de La Vega, junto a su líder y fundador del Movimiento Interiorista en el año 1990, don Bruno Rosario Candelier. En la actividad fueron estudiadas algunas de las obras de tres escritores dominicanos: el poeta Juan Carlos Mieses, nacido en El Seybo, el narrador César Arturo Abréu Fernández, de La Vega, y de Bruno Rosario Candelier, nacido en Moca.

Rememoración de los Premios Siboney

Comenzaba la tarde y Bruno Rosario Candelier y Juan Carlos Mieses evocaron aquellos tiempos donde ambos coincidieron con sus obras premiadas por Premios Siboney, una época en la cual ganar no era el principal objetivo, sino la exposición sincera de una obra literaria construida con amor, fervor, disciplina y conciencia de lo que significa la lengua en la que está erigida y el efecto que esta surtirá en quienes se pongan en contacto con ella. Así comenzaron a fluir los aires que enaltecieron el espíritu de los interioristas en aquel salón literario.

La imaginación insular (Premio Siboney de Ensayo, 1983), de Bruno Rosario Candelier, fue presentada por Andrés Ulloa, quien expuso que «La imaginación insular (Mitos, leyendas, utopías y fantasmas en la narrativa dominicana) es un libro de pensamiento crítico compuesto por cuatro ensayos, enjundiosos análisis a cuatro narradores prominentes del país (Juan Bosch, Sócrates Nolasco, Virgilio Días Grullón y Manuel Mora Serrano)». Manifestó Andrés Ulloa que «El hilo común es la imaginación como valor inventivo y creador del que don Bruno hace un análisis inicial que va de lo etimológico a lo comparativo y revelador, y afirma que las creaciones literarias tienen tres orígenes inspiratorios: la realidad real, fundamentada en lo real-objetivo; la maravillosa, en lo objetivo-imaginario; y la que resulta de la mezcla de las dos anteriores, la real-maravillosa».

De Juan Carlos Mieses se abordó la obra Urbi et orbi (Premio Siboney de Poesía, 1983), y estuvo a cargo de Miguelina Medina: «Esta obra de Juan Carlos Mieses tiene una connotación entrañablemente espiritual invocada en el título, Urbi et orbi, que es el sentido esencial de la obra», dijo. Explicó que «Urbi et orbi» es una «frase en latín, o una locución que significa literalmente ‘a la ciudad [de Roma] y al mundo’ y se emplea en referencia a la bendición papal que se extiende a todo el mundo», según se lee en el Diccionario panhispánico de dudas. Dijo que «el autor de esta obra está impartiendo una bendición a su ciudad y al mundo, y también es un clamor: ‘a la ciudad [de Santo Domingo] y al mundo’». Medina destacó «el contexto histórico-existencial del autor que dio origen a esta obra, y es que «desde hacía dieciocho años había abandonado la escritura, y después de este lapso» de tiempo escribió, con toda esa energía acumulada, esta obra premiada por Siboney.

La presentación de Flagellum Dei (Premio Siboney de Poesía, 1985), también de Juan Carlos Mieses, la hizo Bruno Rosario Candelier, quien testimonió que, luego de ser premiados en el año 1983 por Premios Siboney, ambos escritores participaron de nuevo en el concurso en el año 1985 y coincidencialmente ambos ganaron estas premiaciones en los mismas denominaciones, poesía y ensayo: Juan Carlos Mieses con la obra Flagelo de Dios y Rosario Candelier con La creación mitopoética. Afirmó Rosario Candelier que Juan Carlos Mieses en su obra Flagellum Dei ha «asumido los datos de la realidad histórica, de la realidad interior de la conciencia (o de la realidad trascendente del Cosmos) y los ha convertido en sustancia de la realidad estética y simbólica».

Destacó que «lo que un pueblo sufre en un momento de su historia, lo terminan padeciendo los demás pueblos del mundo en otra etapa de su discurrir histórico, pues como anticipa el autor de esta obra en su epígrafe, “las nostalgias y sueños que antes fueron de otros, ahora, en cierta indescifrable manera, también son nuestros” (Flagellum Dei, p. 7)».

Presentación de la novela El águila y los ruiseñores, de César Arturo Abréu, por Bruno Rosario Candelier

La mañana del domingo 24 de abril inició con el estudio a la obra de César Arturo Abréu, El águila y los ruiseñores, de manos de Bruno Rosario Candeleir, quien calificó a este escritor como «faro edificante de la intelectualidad vegana, un símbolo de la cultura, la historia y la literatura de la Vega Real y un agraciado cultor de la palabra, además de un orador de emocionada inspiración y narrador de temas históricos, locales y nacionales»: «Es uno de los intelectuales que ha reactivado el florecimiento artístico, religioso y literario de su ciudad natal», destacó. Consignó que César Arturo Abréu «vino al mundo en la Concepción de la Vega Real, el 18 de enero de 1940 y, desde muy joven, ha tenido un fecundo desempeño político, profesional, educativo, social y cultural».

«Valerse de la novela para canalizar sus apelaciones intelectuales, morales, estéticas y espirituales es uno de los atributos creadores de este admirado hombre de letras, de la ingeniería, la dominicanidad y la espiritualidad», explicó Rosario Candelier. Dijo que «el cultivo de la historia entraña una investigación de los acontecimientos del pasado que fraguaron la idiosincrasia de un pueblo en su fisionomía social, antropológica y cultural, como lo ha abordado César Arturo Abréu en varias de sus obras, artículos, ensayos y opúsculos». Agregó que «el cultivo de la novela entraña el ejercicio de la narración a la luz de historias que conforman la plataforma de un entramado operativo de sucesos, ambientes y personajes que den vida a un caudal de vivencias, conflictos y avatares en el seno de una comunidad». Destacó que «César Arturo Abréu, con esa convicción, avalada con una sólida formación intelectual y su bagaje cultural, se vale de su florido verbo para canalizar la vocación creadora».

«En esta novela hallamos la aplicación, coherente y oportuna, de las técnicas narrativas del novelar, como la narración lineal y retrospectiva, la confluencia de planos reales y evocados, la introspección en la mente de los personajes, entre otros procedimientos oportunamente enlazados a diálogos, narraciones y descripciones, así como la aplicación de los recursos expresivos, como metáforas, epítetos, comparaciones, prosopopeyas y personificaciones, para ilustrar historias y aventuras en el entramado narrativo mediante la formalización estética y simbólica de lo que concitó la atención del narrador y desató su talento literario».

Destacó que la «hermosa descripción atrae la atención del lector, pues el autor se siente también motivado por el uso de espléndidos vocablos alusivos a los datos sensoriales del ambiente: “Llovía copiosamente y una neblina rodeaba las copas de los pinos que, de manera antojadiza, brotaban del arcilloso suelo de la loma conocida como El Puerto, una de las tantas que se interponían en el camino de Jarabacoa a La Vega. Atravesarla por su parte más alta era inevitable para llegar a Bayacanes, poblado de unas pocas casuchas, y de ahí enfilar hacia La Vega” (César Arturo Abréu, El águila y los ruiseñores, Santo Domingo, Santuario, p. 13)». Explicó que «en el primer capítulo, el narrador ubica el lugar, el protagonista y el tiempo de la historia, inicios del siglo XX en Jarabacoa, con los personajes que realizan los primeros hechos».

Palabras de agradecimiento

César Arturo Abréu manifestó: «Agradezco la atención que me han expresado, y ojalá que este esfuerzo que hacemos, de manera continua, no sea en vano, y que no tiene otro interés que no sea el compromiso que tenemos con nuestros ancestros. Como ustedes han escuchado, los veganos somos poseedores de un arraigo cultural que viene desde muy lejos, y tenemos que tratar de vivificarlo y de ser portadores de esa deferencia que ha tenido el Espíritu Santo con nosotros los dominicanos. Porque él siempre ha estado con nosotros. Y digo esto, estamos hablando aquí en un proyecto del Interiorismo, que sé que ustedes tienen una alta conexión, como dice Bruno, con el Altísimo, y yo creo que yo puedo mantener esa conexión permanente, para que se vierta en mí esas ideas que me vienen. Déjenme hacerles una confesión: si yo no escribo, no duermo; uno tiene como una urgencia que le hace como explosionar».

De Juan Carlos Mieses: «Valoro la dirección diligente y entusiasta de don Bruno Rosario Candelier en esta organización de escritores. Un libro, después de publicado, es de mucha gente, no solo del autor, pues es el lector que termina escribiendo su libro particular. Solo quiero compartir con ustedes algunos de los aspectos que más me agradan de la poesía, como, por ejemplo, su íntima relación con las cosas y con las realidades cotidianas, con esas cosas de todos los días, de las que hablaba Rubén Darío, y que no, por ser sencillas, dejan de ser asombrosas: una hoja, un grano de arena, una lágrima.

«Lo queramos o no la poesía siempre trata de la vida, en sus inconstantes y sorprendentes aspectos, de su transcurrir y de su final. Esta vida, como el arte y la poesía, como la humanidad misma y todo lo que existe, es un continuo renacer. La Ilíada, por ejemplo, nunca deja de reinventarse a sí misma a través de la historia porque mientras narra una antiquísima guerra, en una época en que los dioses compartían con los mortales y nos muestran los códigos, los valores y las pasiones, también narra, en cierto modo, los arrebatos y los conflictos de las mujeres y los hombres del futuro».