Margaro, el humorista repentista que vivió entre la pobreza, pero tuvo manos amigas

Nicolás Díaz, mejor conocido en el ambiente artístico como Margaro, un cibaeño que con su humor sacó carcajadas a generaciones de dominicanos, falleció este domingo.

Con un sobrado repentismo y conocimiento de la cultura popular, en casi 30 años de carrera Margaro tuvo importantes temporadas en la radio, el cine y en distintas participaciones en la televisión criolla siendo recordado en “La Escuelota”.

En este programa vivió la llamada época dorada del humor, liderada con el fenecido Freddy Beras Goico, Cuquín Victoria, Felipe Polanco -Boruga-, Nany Peña, entre otras figuras que con los años han llevado el título "La vieja escuela del humor".

Margaro, quien vivía solo y fue encontrado muerto por unos vecinos en su casa, en lo que se presume fue una muerte natural, tenía varios días aquejado de salud.

Gastos fúnebres cubiertos

Cuidado con los desaprensivos, NO se está haciendo recolecta para los gastos funerarios de Margaro, gracias a Dios desde esta mañana eso está resuelto.

El diputado, productor y comunicador Bolívar Valera anunció mediante las redes sociales que las honras fúnebres del comediante están cubiertas por él.

Invitó a los familiares de Margaro a comunicarse con él, por si necesitan algo más.

“Gracias a la Fundación Alejandro Asmar por el ofrecimiento, pero no es necesario, desde esta mañana está resuelto, si quieren comunicarse con la familia para la intención de trasladarse a Santiago, me pueden escribir en privado”, escribió “El Boli” en sus redes sociales.

Fue en “El mañanero” donde desde finales de septiembre del año pasado tuvo una participación destacada en radio.

Además, estuvo en el programa "Kapicua radio show".

Entre la pobreza, soledad y desapego al dinero

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/26/un-grupo-de-personas-de-pie-d0fecaf6.jpg El pasado gobierno le entregó una casa en 2018. (FUENTE EXTERNA)

Margaro vivió entre las precariedades económicas, la soledad y la entrada y salida de dinero con la misma facilidad.

Vivía en en una casa propia en los últimos cuatro años de vida. Mediante el animador Frederick Martínez “El Pachá” y un hecho penoso en televisión nacional, le fue otorgada una casa en el año 2018 durante el gobierno del entonces presidente de la República, Danilo Medina, y posteriormente una pensión para cubrir, entre otras cosas, sus medicinas, ya que padecía diabetes.

El comediante vivía solo en la referida casa. Pero gracias a su humildad y forma de ser, tenía vecinos de cabecera que ‘le daban la vuelta’ y le pasaban comida.

Un vecino narró en un video recogido por el comunicador Pablo Marte que desde el principio de la semana pasada se sentía mal de salud y no se paraba de la cama.

“Él se paró el jueves en la tarde/noche y se sentó en la computadora como normalmente lo hacía, era una persona que le gustaba investigar mucho y ver programas de televisión del pasado. Entonces no supimos más información hasta hoy (domingo 26), a las 6:00 de la mañana, donde le avisaron que le venían a traer un caldo, Aida, que vivía aquí detrás y Olga le venía a traer un té y a reanimarlo. Ahí se dieron cuenta que no tenía ningún signo vital”, contó el vecino.

Poco se sabe de sus hijos. Dijo en una ocasión que tuvo tres, dos varones y una hembra y que viven en Nueva York, Estados Unidos. Tampoco se sabe que tuviera relación cercana o no con sus familiares.

Siempre se cuestionó cómo viniendo de una época de mucha abundancia en la televisión no logró organizarse economicamente.

En entrevistas de Youtube reiteraba que “todo lo que yo conseguía, yo lo daba” y que, aparentemente por esto y por sus decisiones personales, siempre estuvo necesitado de dinero.

Pero Margaro tuvo manos amigas, y en distintos momentos de su vida recibió apoyo, entre ellos de Valera y Frederick Martínez “El Pachá”.

Durante el mes de junio del 2018, el gobierno central, a través del Instituto Nacional de la Vivienda (Invi), entregó una casa al comediante José Nicolás Díaz (Margaro).

Esto fue como resultado de que, en plena televisión en vivo, Margaro se desmayara y llorara lamentando su condición de salud y económica.

Fue tanto el revuelo que muchos culparon al Pachá por dejarlo salir en televisión así; de modo que el mismo animador hizo una campaña para que “se apiaden de Margaro”.

El repentista sufrió en ese tiempo una neumonía muy agresiva en ambos pulmones.

Tras su muerte, el animador expresó en un video la tarde de este domingo lo siguiente: “Estamos muy triste por la desaparición física de Margaro, a quien lo conocí en 1990 cuando hacíamos “TVCam” en Santiago… A Danilo Medina y a Wilkin González las gracias que lo asumieron cuando le solicitamos su casita y a Emilio Ángeles que tuvo un papel protagónico. Nos hizo reír bastante los sábados en “Pégate y gana con el Pachá". Que no vengan muchos ahora a hacerse los héroes porque en vida lo abandonaron… que no vengan a buscar protagonismo ahora”.

Desapego al dinero; lo que le pidió a Hipólito Mejía

El poco interés a lo material del humorista quedó relatado en varias anécdotas.

Una de esas se las recordó al periodista José Peguero, luego de este preguntarle si fue verdad que el expresidente Hipólito Mejía en su gobierno le dijo que “pidiera por su boca”.

Margaro confirmó esa ‘historia popular’ y dijo que lo único que le pidió al presidente fueron RD$10 mil pesos.

Esto sin duda generó otra pregunta, que por qué no pidió una casa o un vehículo y Margaro replicó: “Ah Dio’ si 10 mil pesos era lo que yo necesitaba, eso fue lo que yo pedí y eso fue lo que Hipólito me dio”.

Estuvo al borde de la muerte

Nicolás Díaz fue víctima de la delincuencia y vivió esa oscura etapa cuando murió un mentor que lo cuidada, don Freddy Beras Goico.

Al estar en la calle, cuidando carros en un garaje, recibió varias puñaladas y un tiro.

“Cuando salió del aire "Con Freddy y Punto" me sentía que yo no era nadie, me dije a mí mismo que la depresión no es de Dios, y le dije a un amigo que me dejara amanecer cuidando un garaje que tenía. Entonces vinieron a atracarme dos demonios que ya perdoné. Me dieron cuatro estocadas y un tiro. Me hicieron dos operaciones a vida o muerte. Yo estoy vivo por la misericordia de Dios”, explicó en una entrevista con Colombia Alcántara para su programa de Youtube “Al Tanto”.

También dijo que no superó la muerte de don Freddy.

Allí relató otra situación para la cual contó con otro ángel, el doctor Antonio Cruz Jiminián. Tuvo un cuadro de pre-diabetes que lo hizo ser internado de emergencia en la Clínica Cruz Jiminián, en el tiempo que trabajaba con El Pachá.

Más de su carrera

Nueva Yol 3. Recordando a Margaro. pic.twitter.com/HWZACKsleH — Victor Reyes (@VictorReyesP) June 26, 2022

Margaro, de 62 años, pasó por el cine en “Perico ripiao” de Angel Muñiz, “Nueva Yol 1” y “Nueva Yol 3”, de Luisito Martí y una más reciente "Guzbay Nueva York".

Siempre mantuvo su dialecto cibaeño. Trabajó en los set de comedia de “El Show del Mediodía", “Con Freddy y Punto”, “El Gordo de la Semana”, “Sábado de Corporán”, "Perdone la Hora", "9 x9 Roberto" y otros espacios mayormente del canal 9.

“Pero dejen hablar a Margaro”… Debes estar haciendo chistes con Don Freddy y parte de la Escuelota #EPDpic.twitter.com/hKNIEdeXg3 — César Rodríguez (@cesarielrp) June 26, 2022