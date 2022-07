Comic-Con está de regreso con los elfos de Tolkien y los dragones de Westeros

Miles de cosplays y nerds se reúnen en la ciudad californiana de San Diego este jueves para la primera Comic-Con a gran escala en tres años, donde se revelarán adelantos de la serie de "El señor de los anillos" y de la saga de "Juego de tronos".

Enormes filas de fans vestidos como superhéroes o monstruos espaciales se armaron a las puertas del centro de convenciones de la ciudad, bajo el abrasador sol de la costa, para el mayor evento de la cultura pop.

Después de dos ediciones celebradas virtualmente debido al covid-19, se espera que unas 130.000 participen del regreso presencial de la Comic-Con, alcanzando los niveles de audiencia previos a la pandemia.

Los más fanáticos acamparon durante 24 horas para ser los primeros en entrar a la Sala H, el corazón de la Comic-Con y donde el estudio Paramount inició la extravagancia de cómics, ciencia ficción y fantasía presentando la primera mirada a su versión cinematográfica de "Calabozos y Dragones".

Los actores Chris Pine, Hugh Grant y Rege-Jean Page aparecieron en escena en la arena con espacio para 6.000 espectadores para discutir la nostálgica y ligera perspectiva sobre el juego de roles más popular del mundo.

"Tiene una especie de energía Spielbergiana, es como las películas con las cuales crecí en los años 1980", dijo Pine, mientras que Grant comentó que el gracioso guión tenía "una vibra Monty Python".

Escenas de la película, que será lanzada en marzo, muestra a un grupo de astutos ladrones levantando cadáveres de entre los muertos y siendo obligados a competir en un letal laberinto perseguidos por monstruos frente a un público sediento de sangre.

Page, exrompecorazones de "Bridgerton", describió el riguroso entrenamiento para las escenas de acción.

"Tuve que blandir una espada (...) Mis muslos me estaban matando y tenía el mejor trasero de mi vida", dijo para delirio de la audiencia.

Después, aún en la presentación de Paramount, la exestrella de "Buffy, la cazavampiros" y favorita de la Comic-Con, Sarah Michelle Gellar, apareció de sorpresa para promocionar la nueva serie "Wolf Pack", derivada de las producciones de "Teen Wolf".

"Tres años"

"Pasaron tres años desde la última vez que estuvimos en esta sala juntos. ¿Cómo están?", preguntó el jefe de programación de la Comic-Con, Eddie Ibrahim, a fanáticos extasiados que agregaron máscaras a sus fantasías de hobbits, dragones y princesas.

Este evento, que inició como una humilde reunión sobre cómics en el sótano de un hotel de San Diego hace más de 50 años, hoy en día atrae a las estrellas y mayores estudios de Hollywood, incluyendo Disney y Warner Bros.

Los gigantes de la ciudad de oropel no han hecho nada para desmentir los rumores de que mostrarán algo de la nueva secuela de Marvel, "Pantera negra: Wakanda para siempre", y que anunciarán una nueva película de Superman.

Los titulares de la semana, sin embargo, deben ser acaparados por las dos nuevas series de televisión de "El señor de los anillos: Los anillos del poder", de Amazon Prime, y "La casa del dragón", de HBO.

"Los anillos del poder" es la ambiciosa saga de Amazon que llega al universo de los libros de J.R.R. Tolkien mucho antes de los eventos descritos en la trilogía ganadora del Oscar de Peter Jackson.

La serie, cuyo presupuesto superó los 1.000 millones de dólares, tendrá cinco temporadas, la primera arrancando el 2 de septiembre, y será presentada este viernes.

Anillos vs. Tronos

Al día siguiente, HBO develará "La casa del dragón", la primera serie derivada de "Juego de tronos", basada en el mundo ficticio de Westeros, creado por George R.R. Martin.

Martin ha evitado hablar sobre una rivalidad entre estas megafranquicias. "Quiero que ambos programas lleguen a audiencias que los aprecien y que sean televisión de calidad. Una gran fantasía", dijo.

"Mientras más éxitos en el género fantasía tengamos, más fantasía tendremos en el futuro", escribió en un blog.

HBO espera que esta precuela alcance la enorme popularidad de la serie original que durante ocho temporadas se convirtió en una marca de la cultura pop, que generó incontables imitaciones y ganó 59 premios Emmy, un récord para un drama de televisión.

Con Matt Smith, Rhys Ifans y Emma D'Arcy, "La casa del dragón" cuenta la historia de la familia Targaryen, despiadada criadora de dragones, unos 300 años antes de los eventos de "Juego de tronos".

Sus estrellas estarán en la Sala H inmediatamente después de una presentación cinematográfica de Warner Bros., compañía hermana de HBO, que presenta al actor Dwayne "The Rock" Johnson promocionando su venidera película de superhéroes "Black Adam."

Disney aún no ha revelado su programa para la Sala H, pero se rumorea que finalmente revele la muy anticipada secuela "Pantera Negra 2".

Esta Comic-Con también incluirá un adiós al éxito de AMC "The Walking Dead" con la última temporada de la apocalíptica serie, y el lanzamiento de la serie derivada "Tales of the Walking Dead".