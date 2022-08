Los dragones y superhéroes llegan con nuevas aventuras a las plataformas de streaming

House of the Dragon es una precuela de la popular serie Game of Thrones. ( EFE/ WARNERMEDIA/HBO )

Esta semana las plataformas de streaming cuentan con dos grandes estrenos

House of the Dragon

El mundo ficticio de la popular serie de “Game of Thrones” estará de regreso a partir del 21 de agosto con el estreno del primer episodio de “House of the Dragon” en HBO Max. Esta precuela protagonizada por Paddy Considine, Emma D’Arcy, Milly Alcock, Matt Smith, Olivia Cooke, Emily Carey, Steve Toussaint y Eve Best está basada en la novela “Fire and blood” de George R. R. Martin y constará de 10 episodios. La historia de “House of the Dragon” transcurre 200 años antes de los eventos de Juego de Tronos durante el apogeo de la casa Targaryen, familia que contaba con 17 dragones bajo su control. Aquí veremos cómo surge un conflicto intrafamiliar cuando hay que elegir el heredero del trono de hierro y la familia real se divide en dos bandos.

She-Hulk: Attorney at Law

A partir del 18 de agosto en Disney+ estará disponible la más reciente entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). Se trata de “She-Hulk: Attorney at Law”, miniserie basada en la superheroína del mismo nombre y que es protagonizada por Tatiana Maslany, Ginger Gonzaga, Jameela Jamil, Tim Roth, Mark Ruffalo, Benedict Wong y Charlie Cox. En ella conocemos a Jennifer Walters (Tatiana Maslany), una mujer de 30 y tantos años que navega por la complicada vida de una abogada soltera que, al igual que su primo Bruce Banner (Mark Ruffalo), también se convierte en una especie de Hulk verde de 6 pies y 7 pulgadas con superpoderes.