El Centro Cultural Mirador presentará exposición individual "Desenfado/ Memoria"

Como parte de su programa artístico de navidad y cierre de sus actividades culturales correspondientes a la celebración del décimo aniversario de su fundación, el Centro Cultural Mirador Santo Domingo inaugurará el próximo 23 de noviembre a las siete de la noche, la sugestiva exposición individual “Desenfado/memoria” del reconocido artista chavonero Argenis Lebrón.

Según una nota de prensa, la muestra de Argenis Lebrón está integrada por unas veinte pinturas de variados formatos creadas en Óleo y acrílico sobre tela, incluyendo diez dibujos representativos de los dominios técnicos, rigor y disciplina de trabajo del joven artista contemporáneo, que desde hace una década forma parte del Programa Artistas en Residencia de Altos de Chavón, donde se formó académicamente y se tituló en Bellas Artes, Ilustración y Diseño, con estudios y grados superiores en la academia norteamericana Parson School of Desing in New York, en el año 2000.

“Desenfado/memoria”, es un proyecto cultural del Centro Mirador, y tiene como curador al crítico de arte Abil Peralta Agüero, y como curadora asociada, a la museóloga y crítica de arte Josefina Pichardo.

¿Quién es Argenis Lebrón?

El artista expositor Argenis Lebrón es ampliamente conocido en el ámbito de las artes plásticas y visuales por sus cercanos vínculos con la comunidad social y cultural de La Romana, Altos de Chavón y Casa de Campo, que lo distinguen y reconocen como un activo cultural de los territorios que bordean el Río Chavón, al Este de República Dominicana.

Nació en San Cristóbal en 1985, y desde niño, según cuenta, recibió el temprano estímulo de su familia para que se formara en el conocimiento de las artes; recibiendo posteriormente el aliento necesario de los destacados pintores sancristobalences José Pelletier y Fermín Ceballos para continuar con su pasión e interés profesional por las artes plásticas, factor clave según dice, que lo motivó a matricularse en la Escuela Nacional de Artes Visuales ENAV, en la que se graduó en el año 2006.

Centro Cultural Mirador

El Centro Mirador, ubicado en la Avenida Mirador Sur número uno., correspondiente a la Fundación Centro Cultural Mirador Santo Domingo Inc., es una organización cultural sin fines de lucro fundada y dirigida por Purísima De León y Juan Guerra, directora General y director ejecutivo, respectivamente.

Es una institución cultural que durante sus diez años de operación se ha convertido en uno de los enclaves metropolitanos más atractivos de la ciudad, contando con la atención del público y especialistas, por la variada oferta cultural que ha venido desarrollando desde su fundación en el 2012, en un ambiente en el que sus exposiciones de arte se conjugan con una atmósfera ecológica, arqueológica y antropológica de gran atractivo; enriqueciendo su calendario con la presentación de música en vivo, teatro de temporada, y actividades artísticas y culturales, muy diversas.