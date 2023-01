Andreína Martínez a su llegada a RD: "Me siento orgullosa de mover a todo un país"

La Miss República Dominicana Universo Andreína Martínez, la segunda finalista del Miss Universo 2022 celebrado el pasado sábado, fue recibida este lunes entre algarabía, fotos y aplausos por los dominicanos en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

Muchos que, al igual que Andreína llegaron al país en ese momento, se quedaron a presenciar el recibimiento de la reina dominicana. Algunos sostuvieron la bandera tricolor y un grupo de folclórico del Ministerio de Cultura bailó al ritmo de perico ripiao.

Andreína Martínez, cuyo aterrizaje estaba pautado para las 6:10 de la tarde, llegó sonriente y agradecida junto a la directora de la franquicia en RD, Magali Febles, y la multitud le impedía desplazarse con facilidad.

"Me siento feliz, muy agradecida, muy bendecida. Me siento orgullosa de mover a todo un país, me siento muy respaldada. Gracias por todo el apoyo que me han dado", fueron las primeras palabras de Martínez al ser abordada por Diario Libre a su salida del AILA.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/17/grupo-de-personas-en-un-evento-272e2ce0.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/17/grupo-de-personas-en-un-evento-272e2ce0.jpg La multitud felicitó a la reina dominicana. (KEVIN RIVAS)

La beldad logró quedar en el Top 3 del certamen de belleza, junto con Miss Venezuela, Amanda Dudamel, primera finalista y Estados Unidos, siendo ganadora Miss USA R'Bonney Gabriel.

Muchas oportunidades

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/17/grupo-de-personas-en-un-evento-050bcbee.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/17/grupo-de-personas-en-un-evento-050bcbee.jpg Andreína Martínez fue recibida entre aplausos y muchas fotografías. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/17/un-grupo-de-personas-haciendo-gestos-con-la-mano-en-la-cabeza-746a1608.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/17/un-grupo-de-personas-haciendo-gestos-con-la-mano-en-la-cabeza-746a1608.jpg Andreína Martínez sostuvo con orgullo la bandera dominicana y bailó perico ripiao. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/17/magali-febles-y-otro-posando-para-una-foto-con-un-celular-en-la-mano-0ec61260.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/17/magali-febles-y-otro-posando-para-una-foto-con-un-celular-en-la-mano-0ec61260.jpg La beldad se mostró agradecida por el recibimiennto. (KEVIN RIVAS)

Dijo que la plataforma del Miss Universo le traerá muchas oportunidades. "Van a venir muchos proyectos, estén muy pendientes que no puedo dar detalles ahora", expresó sobre lo próximo que califica como "muy positivo para ella y para el país".

Al ser cuestionada si estuvo conforme con la decisión final en la que resultó ganadora Miss USA R'Bonney Gabriel, esta fue su respuesta: "Feliz, feliz con mi trabajo realizado, feliz con llevar a la República Dominicana al Top 3, contenta".

Al inicio, Andreína Martínez se encontró con detractores que no creían que tenía las cualidades para destacarse en el certamen de este año, correspondiente al 2022, aunque celebrado en 2023.

"Su resistencia me hizo más fuerte. Gracias", finalizó la reina de belleza.

Magali Febles critica falta de apoyo

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/17/imagen-de-la-pantalla-de-un-celular-con-texto-e-imagenes-58cbb7da.jpg Magali Febles habla con la prensa a su llegada al país con la Miss RD Universo, Andreína Martínez. (KEVIN RIVAS)

En ese tenor, Magali Febles lamentó que no recibieron el apoyo económico para representar al país en Nueva Orleans, pero no se detuvieron e hicieron un gran trabajo.

También criticó, al ser abordaba por la prensa nacional, que no se pudo lograr que la sede sea en República Dominicana el año que viene, quedando en manos de El Salvador, según anunció el propio presidente, Nayib Bukele en la transmisión del certamen.

"No se pudo dar, por eso estábamos luchando", dijo.

"Yo siempre estoy apostando por la Republica Dominicana, este es el mundial de la belleza. Hemos logrado poner el país bien en alto y es lo que queremos seguir haciendo. Es el país que se beneficia", defendió.

"En 20 años no había tenido una candidata como Andreína", afirmó Febles.

Les exhortó a las chicas a que se inscriban en el certamen nacional con miras al Miss Universo. "El Miss Universo es una plataforma bien grande", destaca.

Andreína Martínez va a Asia como parte de los proyectos del Miss Universo. Estará junto con la dueña del concurso, Anne Jakkaphong, con la Miss Universo R'Bonney Gabriel y la primera finalista, Amanda Dudamel, Miss Venezuela.

Luego de Amelia Vega como la única Miss Universo dominicana, el logro de estar dentro del Top 3 solo lo han conseguido Ada Aimée de la Cruz, como primera finalista del certamen en 2009; Renata Soñé en 2005 donde terminó como segunda finalista y en 2008 Marianne Cruz también como segunda finalista.

Más de una década después, en 2021 Kimberly Jiménez regresó a República Dominicana al Top 5, quedando como cuarta finalista.

Y en este 2023 esta codiciada posición fue conquistada por Andreína Martínez, siendo segunda finalista y Top 3.

Daniela Pujols Apasionada del arte, la cultura, el turismo y la radio. Escribe para la sección Revista de Diario Libre. Egresada de Comunicación Social por la UASD y del Máster en Comunicación e Identidad Corporativa por la UNIR.