ExMiss Universo Dayanara Torres debutará como moderadora de los Premios Juventud 2023

La exMiss Universo puertorriqueña Dayanara Torres y el actor y modelo brasileño Marcus Ornellas debutarán como moderadores en los Premios Juventud, cuya vigésima edición se llevará a cabo el 20 de julio en el Coliseo de Puerto Rico.

Así, Torres, exMiss Universo 1993, y Ornellas se unirán a Ángela Aguilar y Alejandra Espinoza como los conductores oficiales de la premiación, informó este lunes la producción del evento.

A través de su carrera, Torres se ha desempeñado como empresaria, escritora y portavoz de diversas causas sociales y ha participado en una gran variedad de proyectos televisivos, tanto en español como en inglés, que incluyen, la novela "The Young and the Restless" y más recientemente la competencia de "Mira Quién Baila", entre otros.

Ornellas, por su parte, es el protagonista de "Eternamente Amándonos" -adaptación en español de la serie turca "Yeni Gelin"- es además uno de los nominados de los Premios Juventud 2023 dentro de la categoría "Mi Actor Favorito".

La ceremonia será precedida por la dinámica alfombra y programa de antesala "Noche de Estrellas", que será conducido por Borja Voces, Danilo Carrera, Ela Velden, Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, José Figueroa y Yayis Villareal.

Bad Bunny, Becky G, Maluma, Rauw Alejandro, Rosalía, Shakira, Grupo Frontera, Peso Pluma y TINI encabezan con nueve nominaciones los Premios Juventud 2023.