Apresan en la Florida a la presentadora Luz García por presuntamente conducir ebria

La presentadora de televisión Luz García fue detenida y procesada por la policía en la Florida por conducir supuestamente bajo los efectos de alcohol y otras sustancias según establece el sitio web de la Oficina del Sheriff del Condado de Collier, ubicado en el sudoeste del estado de Florida.

De acuerdo con el documento publicado por las autoridades, el apresamiento de la productora de Noche de Luz se produjo el pasado lunes. Los cargos indican que se encontraba bajo la influencia de alcohol o drogas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/14/whatsapp-image-2023-07-14-at-35858-pm-3c67cd84.jpeg El reporte de la policía del arresto de Luz García. (FUENTE EXTERNA)

Luz García deberá presentarse ante un tribunal el próximo 2 de agosto.

Recientemente la presentadora de televisión grabó una serie de programas en Miami.

¿Cuánto es la fianza por DUI en Florida?

Un DUI (Driving Under Influence) por primera vez, la fianza se establece en US$ 1,000; el segundo DUI, su fianza aumentará a US$ 5,000. El monto de su fianza por DUI y los procedimientos para hacer la fianza dependerán de las leyes penales del condado en el que sea arrestado. En Florida, se considera que uno está conduciendo bajo la influencia cuando su nivel de alcohol en la sangre es .08 %.

De acuerdo al condado de Collier, los récords de arrestos se mantienen vigentes por 10 años, desde el primer de enero de 2013.