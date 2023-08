Miguel Ángel Ordóñez: "El futuro de los medios de comunicación está en el componente humano"

Hay quienes creen que el periodismo vive una época de incertidumbre al enfrentarse a desafíos como la emergencia y popularidad de la inteligencia artificial, la creciente desconfianza de los lectores y la existencia de medios no fidedigno que producen contenidos más enfocados en crear contenido refutable y ser "clickbait". A pesar de esto, el reconocido periodista español Miguel Ángel Ordóñez aún tiene esperanza en la labor del periodista y considera que hay formas en las que se puede superar estos retos. Estos temas y más fueron tratados por Ordóñez durante su conferencia "El periodismo en tiempos de cólera e inteligencia artificial".

Esta presentación se realizó durante un encuentro auspiciado por la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP) y que fue especialmente diseñado para profesionales de la comunicación para tratar el tema de los cambios que ha vivido la sociedad gracias a los avances de la tecnología, cómo estos han afectado la profesión del periodismo y los nuevos desafíos que los medios de comunicación deben enfrentar para sobrevivir.

La crisis del periodismo

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/03/02082023-miguel-angel-ordonez--05-7ac34957.jpg

"A nivel mundial el periodismo corre una crisis bastante elevada", expresa Ordóñez. "Ha coincidido con crisis económicas sucesivas, lo cual ha provocado una precarización de toda la economía y específicamente también del mercado periodístico. Eso coincidió también con una revolución tecnológica o digital, el adaptarse a las nuevas circunstancias del internet, donde creíamos que los usuarios de la web iban a ser algo marginal e iban a sernos fieles a los medios impresos y medios de comunicación tradicionales en general y no ha sido así. Ahora lo marginal es el periódico impreso y ha sucedido justo lo contrario. Eso se une a que acostumbramos al público a que la noticia no tenía ningún coste, todo era gratis en internet y ahora hay que plegar amarras y tratar de buscar la identidad que hemos perdido por el camino".

A lo largo de la conferencia, Ordóñez fue compartiendo una serie de reflexiones sobre lo que es el periodismo actual. Además, expuso datos adicionales sobre temas adjuntos, como los resultados de estudios de mercado centrados en los medios o plataformas más populares como fuentes de noticias, ejemplos de iniciativas alternativas de periodismo y la importancia de la sinergia entre instituciones académicas y medios de comunicación.

Contenido de calidad

Ordóñez también resaltó el hecho de que hay quienes creen que los periódicos se podrán hacer solos, sin la necesidad de contratar periodistas, y que el periodismo es marketing y tecnología y no es realmente lo que ha sido siempre. Además, entre los ejemplos que mencionó, está el hecho de que, actualmente, es una realidad la existencia de portales web cuyos contenidos son generados íntegramente por inteligencia artificial sin ningún tipo de intervención de humanos.

"Ese puede ser el sueño dorado o húmedo de más de un ejecutivo de medios de comunicación que no sabe realmente de lo que va al periodismo, no se ha enterado todavía de lo que va y, bueno, podrá rellenar algunas secciones de un periódico así. Sí, los contenidos serán mediocres, pero a lo mejor es que quiere conseguir un medio de comunicación mediocre", comenta el periodista. "Desde luego, si no obtenemos contenidos y medios de comunicación de calidad, no vamos a hacernos imprescindibles para que el lector siga siendo fiel a los medios de comunicación tradicionales".

Herramientas que funcionan

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/03/02082023-miguel-angel-ordonez--07-e979885a.jpg

Aun así, el expositor no pinta a la tecnología en sí como un desafío y reconoce el surgimiento de herramientas que facilitan el trabajo del periodista, así como casos específicos en los que la inteligencia artificial ayuda, como en el manejo de grandes volúmenes de datos. También destacó que, a pesar de que se puede usar para rellenar periódicos impresos, la inteligencia artificial no está tan desarrollada como para crear contenidos de calidad.

"Siempre hemos tenido ese dilema porque hasta ahora, sin usar inteligencia artificial, siempre han existido los refritos de informaciones", respondió Ordóñez ante la cuestión del uso ético de la inteligencia artificial en el periodismo. "Hemos tenido ahí Wikipedia y hay algunos personajes que se dedican al periodismo y han hecho refritos con Wikipedia, no han necesitado ninguna herramienta más. Eso siempre ha estado ahí, pero si no somos capaces de darle al lector un producto imprescindible, de calidad, que le cuente la verdad, que al final esa sea la esencia del periodismo, y trasladarla al lector de tal manera que lo perciba como un producto de calidad imprescindible, pues entonces poco hay que hacer".

Al concluir la conferencia, Miguel Ángel Ordóñez cedió la palabra a las preguntas de los presentes, quienes compartieron anécdotas sobre el estado actual del periodismo, desde las expectativas de los estudiantes de la carrera hasta la intervención de factores externos en la labor de periodistas en medios de comunicación. Todos estuvieron de acuerdo con uno de los principales puntos del expositor, la importancia de crear contenido de calidad.

"Lo fundamental y el futuro de los medios de comunicación está en el componente humano", observó Ordóñez. "Sin periodistas de calidad no va a haber periodismo, no va a tener futuro".

Quién es Miguel Ángel Ordóñez Miguel Ángel Ordóñez es periodista español y ganador del Premio Ortega y Gasset de Periodismo. Durante los ocho años que vivió en República Dominicana ejerció el periodismo. Fue profesor y director de la escuela de Comunicación de la Universidad Católica de Santo Domingo, subdirector de Diario Libre y jefe de información de Antena Latina TV. Es asesor en materia de comunicación y ha escrito varios libros.