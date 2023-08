Muere Ron Cephas Jones, estrella de la serie "This Is Us"

El veterano actor de teatro y televisión estadounidense Ron Cephas Jones, ganador de dos Emmys por su papel en la serie televisiva "This Is Us", falleció a los 66 años debido a un problema pulmonar que arrastraba desde hace tiempo, informó su manager, Dan Spilo.

El escritor y creador de "This Is Us", Dan Fogelman, confirmó la muerte del actor, nativo de Nueva Jersey, pero al igual que Spilo, no especificó ni cuándo ni dónde se produjo el deceso.

Jones, que durante su juventud había sido un sintecho para convertirse luego en un admirado actor de teatro y televisión, interpretando personajes duros, curtidos y a la vez tiernos, había recibido en 2020 un trasplante doble de pulmón, después de años de padecer una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Ron Cephas Jones, que siempre consideró el teatro como su medio favorito, se hizo famoso por su participación en la serie de televisión "This Is Us", un drama familiar por el que ganó dos premios Emmy, inspirándose en su problemática juventud de adicción a las drogas y la falta de vivienda temporal.

Jones era conocido por interpretar papeles de personajes que, como él, extraían de experiencias pasadas de desesperación personal una dureza y una vulnerabilidad emocional ganadas con esfuerzo, alcanzando con su papel un patetismo singular, según los críticos especializados.

En "This Is Us", que se transmitió por la cadena NBC desde 2016 hasta 2022 y tanto en Latinoamérica como en España se transmitió por Fox Life, Jones interpretó a William "Shakespeare" Hill, un exdrogadicto con cáncer terminal que se conecta al final de su vida con la familia adoptiva de su hijo, Randall Pearson (Sterling K. Brown), a quien había abandonado frente a la estación de bomberos al nacer.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/21/cbbec405d8d7e4fc8fb945e447f5b4128107741cw-02e42710.jpg Fotografía de archivo del actor estadounidense Ron Cephas Jones, fallecido debido a un problema pulmonar. (EFE)

Brown, su compañero de reparto, se lamentó en una publicación en Instagram de la muerte de Jones, a quien dijo considerar "una de las personas más maravillosas que el mundo haya visto".

"El mundo es un poco menos brillante. Hermano, se te quiere y se te extrañará", agregó.

Por su participación en "This is us", Jones ganó los premios Emmy al mejor actor invitado en una serie dramática en 2018 y en 2020 y fue nominado en otras dos ocasiones.