Las celebridades que estuvieron a punto de ser víctimas del 11 de septiembre

Hace 22 años, cuatro aviones secuestrados por terroristas se estrellaron contra el World Trade Center, el Pentágono y un campo en Pensilvania, resultando en la muerte de casi 3.000 personas en cuestión de horas.

Según un artículo publicado por la revista "Vanity Fair", varias celebridades estuvieron a punto de formar parte de esta trágica estadística.

Seth McFarlane, el creador de "Padre de familia"

El 11 de septiembre de 2001, Seth McFarlane, el creador de "Padre de familia" y otras exitosas series animadas, tenía programado tomar un avión de Nueva York a Los Ángeles. Sin embargo, debido a un error de su agencia de viajes, se le informó incorrectamente que la hora de salida era a las ocho y cuarto de la mañana, cuando en realidad era a las ocho menos cuarto. Cuando McFarlane llegó al aeropuerto, su avión ya había despegado. Una hora después, el avión se estrelló contra las Torres Gemelas, causando la muerte de toda la tripulación.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/11/seth-mcfarlane.jpg Seth McFarlane,creador de Padre de familia y otras exitosas series animadas. (FUENTE EXTERNA)

Sarah Ferguson, duquesa de York

El 11 de septiembre de 2001, Sarah Ferguson, duquesa de York, tenía una cita temprano en la mañana en las oficinas de la ONG "Chances for Children", ubicadas en el piso 101 de la Torre 1 del World Trade Center. Sin embargo, Ferguson llegó tarde debido a una entrevista en vivo con el periodista Matt Lauer para el programa matutino de la cadena NBC. Durante la emisión, la entrevista tuvo que interrumpirse cuando un avión impactó contra la torre.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/11/f.elconfidencial.com-original-5e8-7d3-15f-5e87d315f2a922f27a1a35d5817d1846.jpg Sarah Ferguson, duquesa de York. (FUENTE EXTERNA)

Mark Wahlberg

El día de los ataques, el actor Mark Wahlberg tenía previsto volar en el vuelo 11 de American Airlines, el cual se estrelló contra el World Trade Center.

Afortunadamente, Wahlberg y sus amigos tomaron la decisión de último minuto de no volar a Los Ángeles, su destino original, sino a un festival de cine en Toronto.

Años más tarde, el actor se jactó de que si hubiera estado en el avión, personalmente habría detenido el secuestro. Sin embargo, después de una protesta pública, Wahlberg se disculpó por sus comentarios.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/11/mark-wahlberg.jpg Mark Wahlberg, actor. (FUENTE EXTERNA)

Michael Jackson

Según Jermaine Jackson, hermano mayor de Michael Jackson, el 11 de septiembre de 2001, el Rey del Pop tenía una reunión programada en la mañana en el World Trade Center. Afortunadamente, Michael se quedó dormido y se perdió la reunión, lo cual atribuyó a una charla nocturna con su madre y sus hermanos.

Años más tarde, Jermaine recordó este casi accidente en sus memorias, "No estás solo Michael: a través de los ojos de un hermano":

"Afortunadamente, ninguno de nosotros tenía idea de que Michael debía asistir a una reunión esa mañana en la cima de una de las Torres Gemelas. Solo descubrimos esto cuando mamá llamó a su hotel para asegurarse de que estaba bien. Ella, Rebbie [Jackson] y algunos otros lo habían dejado allí alrededor de las 3 am. 'Madre, estoy bien, gracias a ti', le dijo. 'Me mantuviste despierto hablando tan tarde que me quedé dormido y falté a mi cita'".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/11/download.jpg Michael Jackson, cantante fallecido. (FUENTE EXTERNA)

Nadador Ian Thorpe

El 11 de septiembre de 2001, el nadador Ian Thorpe estaba en Nueva York haciendo footing temprano por la mañana y pensó que sería buena idea subir al observatorio de la azotea del World Trade Center con su cámara de fotos. Sin embargo, al llegar al complejo, se dio cuenta de que había olvidado su cámara. Tomó un taxi de regreso a su hotel para recuperarla, y fue entonces cuando vio en las televisiones la noticia del impacto de un avión comercial contra los edificios.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/11/nadador-ian-thorpe.jpg Nadador Ian Thorpe. (FUENTE EXTERNA)

Rob Lowe

El 1 de septiembre de 2001, Rob Lowe tomó su vuelo habitual que lo llevaba al set de "El ala oeste de la Casa Blanca" en Washington DC. Este vuelo, el número 93, se estrellaría en medio de los bosques de Pensilvania diez días después, gracias a la rebelión de los pasajeros, sin alcanzar su objetivo previsto. Dieciocho meses después, Lowe recibió una carta del Fiscal General de Maryland citándolo como testigo, ya que en ese mismo vuelo iban los terroristas que posteriormente secuestraron el avión. Ese era su vuelo de prueba.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/11/16817545449266.jpg Rob Lowe, actor. (FUENTE EXTERNA)

La hermana de la actriz Marisa Berensonque murió el 11 de septiembre

Tomó uno de los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas. Berry era hermana de la actriz Marisa Berenson, también actriz ocasional y reconocida fotógrafa cuyos trabajos habían sido publicados en Vogue, Glamour, Newsweek y la revista Interview de Andy Warhol. Además, era viuda de Anthony Perkins, una figura destacada en Hollywood y reconocido homosexual que falleció de SIDA en 1992. El día del accidente, Berenson regresaba a su casa en California después de unas vacaciones en Cape Cod. Curiosamente, al día siguiente se cumpliría el noveno aniversario de la muerte de su esposo.