Freddy Ginebra recibirá un premio a su trayectoria en Rhode Island

El amante y promotor de la cultura dominicana, Freddy Ginebra, recibirá un premio a su trayectoria como gestor cultural más influyente del siglo XX. Este reconocimiento será entregado por The Village Theatre en el marco de la celebración del III Festival Internacional de Teatro Hispanoamericano de Rhode Island, Estados Unidos.

La ceremonia tendrá lugar en la Sala de Teatro que lleva su nombre en The Village Theatre, localizado en el 1005 Main Street, Pawtucket, Rhode Island, Estados Unidos, el viernes 6 de octubre, a las 8:00 pm. En este evento Freddy Ginebra compartirá con los asistentes y les ofrecerá su unipersonal "Una casa, muchas historias", el cual ha llevado a varios países de Latinoamérica.

Además de Freddy Ginebra, llegará a Rhode Island la compañía de Teatro Mararay, desde Medellín, Colombia, quien presentará la obra "A veces grito", de la autoría de Freddy Ginebra, los días sábado 7 a las 8:00 pm y domingo 8 de octubre a las 6:00 pm.

"A Veces Grito" cuenta la historia de Juan (Vásquez), apresado en una sombría celda de un hospital psiquiátrico, que además era centro de torturas a finales del régimen de Trujillo, busca cura a su locura en los demonios de su trágico pasado, pero descubre que loco no es el que ha perdido la razón, sino el que lo ha perdido todo, todo, menos la razón.

Te puede interesar Se rueda "A veces grito", película escrita por Freddy Ginebra

Reconocimientos

Freddy Ginebra es comunicador, escritor, periodista, actor, gestor cultural y el núcleo de Casa de Teatro, que tiene por lema "La cultura somos todos".

En su haber Freddy ha recibido decenas de reconocimientos. Entre ellos podemos mencionar el premio Camilo Carrau como "Orgullo Nacional en el Cine" en el Festival de Cine Global Dominicano en su 11a edición; en Francia lo nombraron Caballero de la Ordre des Arts et des Lettres; la Embajada de España lo condecoró con la Orden de Isabel la Católica, en el grado de Cruz de Oficial; y ha sido candidato a "Hombre del Año" por Diario Libre, entre otros tantos reconocimientos por sus significativos aportes al desarrollo artístico y cultural del país.

Sobre los reconocimientos recibidos, subraya Freddy: "Premiarme por hacer lo que vivo con tanta alegría no es mérito. Agradezco todos esos reconocimientos como parte de la vida, no me hacen ni mejor ni peor. Son detalles que recibo con humildad. He sido un ser privilegiado, todo me ha costado mucho trabajo y mi Dios, que sabe y me entiende, ha puesto estos estímulos para compensar muchas veces la cuota de dolor asignada en mi tránsito. Porque como ha dicho Catalina mi nieta de ocho años un día que vino a mí llorando por algo muy triste que había visto en la TV: "La vida, abuelo, es una mezcla de alegrías y tristezas, y mientras más rápido lo aprendas, más fácil se hace mantener el equilibrio y sonreír".

Elvys Ruiz, director de The Village Theatre, en Pawtucket, responsable de invitar a Freddy Ginebra y a Mararay Teatro a este III Festival Internacional de Teatro Hispanoamericano de Rhode Island, expresa que la comunidad está muy alegre por el anuncio de su visita a Rhode Island y desde ya han empezado a reservar su cupo para la presentación del 6 de octubre, en la cual se reconocerá su trayectoria.