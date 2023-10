Video | El aplaudido regreso de Karen Yapoort a la televisión con un talk show

El programa titulado Casados en caos es la producción tipo talk show con el que la comunicadora Karen Yapoort regresó a la televisión este domingo tras varios meses alejada de la pantalla chica.

El espacio estrenado por Color Visión a las 6 de la tarde es un programa que busca dar solución a los conflictos básicos de un matrimonio de la mano de expertos y profesionales en la materia, en el cual los protagonistas de cada historia podrán encontrar acompañamiento en la búsqueda de respuestas a sus dificultades y poder determinar las medidas más pertinentes. Estos matrimonios se encuentran en situaciones que pueden desencadenar un divorcio, sus problemas serán escuchados y podrán recibir la opinión de los expertos de la talla de la terapeuta Ana Simó, el abogado Alberto Fiallo, el experto en finanza César Alberto Perelló, Ingrid Gómez, comunicadora y coach de vida Ingrid Gómez; el psicólogo clínico Mario Minaya y la conferensista Kirsy Lorenzo.

Karen Yapoort comparte la conducción de esta propuesta con el presentador y animador venezolano Daniel Sarcos, quien también se ha desempeñado durante su trayectoria como actor, cantante, empresario y monologuista. Con más de treinta años de carrera, vuelve a la televisión local donde además de su carisma el público podrá ver su lado más humano al presenciar las historias de cerca.

Por otro lado, Karen se hace acompañar en la producción ejecutiva con la empresa Caribbean Media World una división del Grupo Caribbean Cinemas la cual se ha destacado por la producción de contenido para multiplataformas, llevando proyectos conceptualizados para televisión, radio y digital. Ha manejado eventos de gran trascendencia como Los Reyes Pal´ Palacio, Premios Soberanos y Presidente Studios.

La producción general del director y productor de larga data Alberto Zayas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/02/385628719-1232571454086762-7716778790390297563-n--1.jpg Karen Yapoort y Daniel Sarcos en el primer programa de Casados en caos. (INSTAGRAM /@CASADOSENCAOS)

Reacción de los televidentes

Los comentaris de los televidentes fueron positivos tras ver el primer programa.

"Hace mucho en la televisión Dominicana no se veía un programa de esta altura. Muchos éxitos". "Tengo que admitir que no soy fanático de ver televisión, pero este programa me engancho desde el primer minuto, felicitaciones a karen y a su equipo de trabajo". "Me encantó,estoy más emocionada que la dueña del programa. Dios guíe siempre este programa"

A continuación el programa íntegro publicado en YouTube