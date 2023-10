Ana María López presenta su exposición individual "Viviente"

La a artista Ana María López abrió las puertas a su primera exposición individual, titulada "Viviente", en la galería de la Alianza Francesa de Santo Domingo, donde estará disponible hasta el 18 de octubre del presente año.

Curada por Michelle Cruz, la muestra interdisciplinaria fusiona el arte visual, la danza, la meditación y la performance. Las obras visuales de Ana María López, ejecutadas con la técnica meticulosa del puntillismo, buscan revelar la belleza y complejidad de la sangre y la respiración a través de una lente microscópica.

La pieza audiovisual del mismo nombre, dirigida por la cineasta Paula Cury y producida por su premiada casa productora Cristal Cine, propone una reflexión en torno a una verdad que a menudo se esconde en la cotidianidad: en este caótico universo, todos estamos fundamentalmente conectados a través de la energía en constante transformación.

Esta exposición es una invitación a contemplar la vida en su forma más pura y a conectarnos con la energía vital que fluye en cada uno de nuestro ser. "Viviente" promete ser una experiencia enriquecedora que toca la esencia misma de la existencia.

(SUMINISTRADA)

Datos de la artista

Ana María López es una artista dominicana transdisciplinaria. Su práctica creativa es una reflexión y práctica de auto-descubrimiento de lo ella vive en el presente. Esta reafirmación focaliza crear nuevos modos de relacionarse con sí misma, percibir y expresarse a través de experiencias multisensoriales, principalmente presentadas a través de la performance y la pintura. Ana tiene una Licenciatura en Artes Interdisciplinarias de Parsons The New School for Design y un técnico en Diseño de Comunicación de Altos de Chavón. Su trabajo ha sido presentado y reconocido en Santo Domingo, Nueva York, Berlín, Madrid y varias ciudades de Latinoamérica.

La curadora

Michelle Cruz es historiadora y crítica de arte, licenciatura que estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Cuenta con una formación técnica en museografía, investigación, archivística y restauración de documentos. En su práctica como historiadora y curador se enfoca en el estudio del arte del Caribe. Ha trabajado como archivista y asistente de artistas visuales del espacio artístico dominicano además de trabajar dentro del galerismo de arte.

La Galería

El objetivo de la Alianza Francesa de Santo Domingo es promover la lengua y cultura francesa, así como proporcionar un espacio para los intercambios culturales entre República Dominicana y las culturas del mundo francófono. La Alianza Francesa de Santo Domingo se enorgullece de su Galería, ubicada en el primer nivel del edificio, donde se presentan varias exposiciones al año. Para conocer la programación de las exposiciones, consulta la Agenda Cultural en @alianzafrancesa.sd y www.afsd.net.