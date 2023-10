¿A cuánto asciende la fortuna que dejó el actor Matthew Perry?

La muerte de Matthew Perry ha enlutado a todo Hollywood. El recordado actor que interpretó a Chandler Bing en "Friends" falleció el sábado 28 de octubre de 2023, a los 54 años de edad, entristeciendo a sus fans y seres queridos. A lo largo de su carrera, Perry no solo ganó el respaldo de sus seguidores, sino también una gran fortuna. En esta nota, MAG revela cuánto patrimonio deja la estrella a sus herederos.

La mayoría de los millones que Matthew Perry acumuló provienen de los ingresos de la famosa serie que protagonizó junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

El artista llegó a cobrar 800 mil dólares por cada episodio de las temporadas 7 y 8, y hasta un millón de dólares por cada capítulo de la novena y décima entrega.

Se estima que ganó aproximadamente 90 millones de dólares por su trabajo como Chandler.

De acuerdo con el portal Celebrity Networth, Matthew Perry dejó un patrimonio neto de 120 millones de dólares al momento de su muerte.

Además de su salario como actor en "Friends", también acumuló entre 10 y 20 millones de dólares en regalías de la serie.

Participó en otros proyectos audiovisuales exitosos, como "The Whole Nine Yards", "17 Again" y "Fools Rush In".

Su libro "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir" (2022) se convirtió en un best seller, con numerosas ventas en Amazon y The New York Times.

Fuera de la industria del entretenimiento, Matthew Perry también se destacó en el mercado inmobiliario.

Entre 2015 y 2021, vendió cuatro propiedades en California, cada una con un valor superior a los 10 millones de dólares.

La última propiedad que adquirió fue una casa en Hollywood Hills, por la que pagó cerca de 5 millones de dólares en junio de 2023.

Dado que Matthew Perry no tuvo hijos, se espera que sus padres sean los principales beneficiarios de su herencia. Sus padres son John Bennett Perry, actor, y Suzanne Langford, exsecretaria de prensa del primer ministro canadiense Pierre Trudeau.

Tras el fallecimiento del actor, la revista People publicó una declaración de la familia Perry sobre esta lamentable pérdida.

"Tenemos el corazón roto por la trágica pérdida de nuestro querido hijo y hermano. Matthew trajo tanta alegría al mundo, como actor y como amigo. Todos significaban mucho para él y agradecemos la tremenda efusión de amor", se lee en el comunicado.

¿Quiénes heredan la fortuna de Matthew Perry?

Aunque se le conocieron algunas novias famosas (y otras no tanto), Matthew Perry nunca se casó ni tuvo hijos.

Según algunos medios como Page Six, sus herederos podrían ser su madre, Suzanne Langdon, quien está casada con el reconocido periodista canadiense Keith Morris y tiene cuatro hijos con él: Caitlin, Emily, Will y Madeline. También se menciona a su padre, el actor John Bennett Perry.

Matthew Perry era el mayor de seis hermanos. Por parte de su madre Suzanne, tiene cuatro hermanos: Caitlin, Emily, Will y Madeline. Por parte de su padre, John Bennett Perry, tiene una hermanastra llamada María Perry.