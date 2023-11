Una obra inédita de Lope de Vega descubierta por inteligencia artificial llega a escena

"La francesa Laura", la obra inédita de Lope de Vega que fue descubierta gracias a la inteligencia artificial, llega a escena en un montaje que se estrena este jueves en Madrid.

La Biblioteca Nacional de España anunció el pasado enero que investigadores de las universidades de Valladolid (España) y Viena descubrieron entre sus fondos unos manuscritos con esta comedia de Lope de Vega (1562-1635), uno de los autores más destacados del Siglo de Oro español, cuya obra es de las más extensas de la literatura universal.

Los Teatros del Canal de Madrid acogerán del 30 de noviembre al 17 de diciembre este montaje, con un texto "brillante" de la etapa de madurez del escritor, según declaró este miércoles la directora de esta representación, Marta Poveda.

Este estreno mundial lo pondrá en escena la Fundación Siglo de Oro, una compañía española que ya estrenó hace ocho años otro inédito de Lope de Vega, 'Mujeres y criados'.

Obra que ensalza a las mujeres

La obra descubierta con esta tecnología la escribió Lope de Vega "en una etapa de madurez creativa", según explicó a EFE Marta Poveda.

"Es ya un hombre muy experimentado y se permite jugar con la tragedia y con la comedia de una manera muy brillante", dijo.

Para la directora del montaje, uno de los aspectos más fascinantes de este texto es "que de repente se permite el lujo de tener escenas de más de 400 versos, con diálogos que se sostienen a través de monólogos y que van directos de un personaje a otro de forma muy incisiva".

"No nos hemos encontrado con una obra más, creo que es un texto de muchísima altura", recalcó, además de que "tiene una métrica y un ritmo que si no te subes al carro, te arrolla, si no te subes a su ritmo, te pisotea, es como rock and roll", dijo.

La obra de Lope de Vega muestra la admiración del autor por las mujeres: "Ensalza sus capacidades, su valentía y su intelecto".

"Lope siempre se ha caracterizado por tener muchísimo interés en la figura femenina, en un contexto en el que estaban bastante denostadas", comentó.

Siete actores integran el reparto de este montaje, en el que para Poveda hay algo paradójico en el hecho de que "la extrema modernidad en la tecnología nos permita ahondar en descubrir cosas que hace cuatro siglos que sucedieron. Es como una especie de técnica para hacer arqueología de la palabra".