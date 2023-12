Las series más populares del 2023

The Last of Us, entre las series más vistas del 2023 ( © COURTESY OF HBO )

En 2023 las series más populares fueron en su mayoría nuevas temporadas de ficciones de éxito, como 'The Bear', 'Only Murders in the Building' o la saga de los 'Bridgerton', sin olvidar 'Stranger Things' y eso que no estrenó capítulos. Y entre las novedades, 'The Last of Us' y 'Wednesday' fueron las mejor acogidas.

Aunque si algo marcó este año fue el final de varias de las series más famosas de los últimos años, como las británicas 'The Crown' y 'Happy Valley', la española 'Cuéntame' y, sobre todo, 'Succession', que cerró la historia de los Roy con brillantez.

'The Last of Us', la consagración de pedro pascal

El chileno Pedro Pascal ya era muy popular gracias a 'The Mandalorian' pese a que en la serie del universo de 'Star Wars' apenas se le ve la cara en una secuencia.

Su consagración popular llegó con la adaptación del famoso videojuego de terror y acción 'The last of Us' que se lanzó en 2013 y llegó como serie a HBO diez años después. En breve comenzará el rodaje de la segunda temporada.

'Wednesday', el comienzo del mito de la Familia Addams

Aunque es 'solo' la cuarta serie más vista de Netflix este año, hay que tener en cuenta que 'Wednesday', la producción de Tim Burton que ha convertido en una estrella a Jenna Ortega por su papel de Wednesday Addams, se estrenó en noviembre de 2022.

Con los datos acumulados desde entonces es la tercera más vista de la historia de la plataforma tras 'Squid Game' y 'Stranger Things 4'.

'The Bear', el inesperado éxito de la locura de un restaurante

Con un reparto impecable que encaja como un reloj, 'The Bear' se ha superado a sí misma en una segunda temporada que cuenta el trabajo de todo el equipo para transformar el bareto original en un restaurante gastronómico.

Con menos intensidad (lo que se agradece), Jeremy Allen White y compañía se han hecho imprescindibles desde Disney+.

'Succession', el final de una serie brutal

Nueve nominaciones a los Globos de Oro y 28 a los Emmy, por citar solo algunos premios. Es el balance de la cuarta y última temporada de 'Succession', de HBO, una de las series más aclamadas por la crítica, que ha narrado las barbaridades de la familia Roy.

Cada uno de los miembros de este familia competía por ser el peor. Y en el que Bryan Cox ha ejercido de implacable patriarca.

'The Bridgerton', un filón inagotable

También destacan 'Los Bridgerton' que cuela tres títulos en el top 10 de Netflix: la primera temporada, de 2020, en el cuarto puesto, la segunda, de 2022, en el octavo y en el décimo la serie derivada dedicada a la reina Carlota, estrenado este año.

Adaptación de las novelas de Julia Quinn, la plataforma ha optado por exprimir el éxito con ficciones paralelas dedicadas a alguno de los personajes secundarios.

'Only Murders in the Building', ejemplo de cómo mejorar una serie

Protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, esta producción de Disney+ es un ejemplo de cómo se puede mejorar una serie tras una primera temporada de éxito.

La incorporación de Meryl Streep o Paul Rudd y unos guiones impecables, además del perfecto trío protagonista contribuyeron a que la tercera entrega de esta ficción haya superado a las anteriores, algo que se antojaba imposible.

'Stranger Things', un éxito hasta sin estrenar temporada

La huelga de guionistas y actores de Hollywood obligó a paralizar rodajes, lo que retrasó nuevos estrenos y llevó a las plataformas a insistir con series ya emitidas. Y eso favoreció que 'Stranger Things' siguiera entre las más vistas de Netflix, pese a que su cuarta temporada había llegado en 2022.

'The Crown', un final en alza para una serie irregular

En 2016, la primera temporada de 'The Crown' se convirtió en una de las favoritas de los espectadores de Netflix, lo que motivó que se continuaran escribiendo capítulos y temporadas, hasta llegar a la sexta.

La última temporada cerró este año la historia de los Windsor con más nivel que en entregas anteriores, aunque sin acercarse al espectáculo televisivo de sus inicios.

La más pura y dura realidad en 'Happy Valley'

'Happy Valley' es un ejemplo de impecable factura británica en una serie de policías en la campiña inglesa con un reparto espectacular encabezado por Sarah Lancashire y Siobhan Finneran.

Durante tres temporadas emitidas en 2014, 2016 y 2023 el reparto ha llevado a las televisiones de medio mundo una historia real en la que nada es blanco y negro, es decir, la vida misma.

La familia Alcántara acaba sus andanzas tras 22 años

Y este 2023 supuso el fin de 'Cuéntame', una serie del canal público español RTVE que recorrió la historia reciente de España, desde 1968 a 2001, a través de las vidas de los integrantes de la familia Alcántara, con Imanol Arias y Ana Duato como protagonistas de una producción que tuvo mucho seguimiento en Latinoamérica.