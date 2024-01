¿Dónde ver en "streaming" las películas nominadas a los Premios Óscar?

Ya se han anunciado las nominaciones de la próxima edición de los Premios Óscar y aunque ya han sido causa tanto de celebraciones como debates, también han despertado el interés por verlas todas.

A pesar que aún muchas de estas producciones no se han estrenado en las salas de cine locales, varias películas nominadas ya están disponibles en las siguientes plataformas de streaming.

NETFLIX

Maestro

Película dirigida y protagonizada por Bradley Cooper que sigue la compleja historia de amor de Leonard Bernstein y Felicia Montealegre; desde el momento en que se conocieron en 1946 en una fiesta, pasando por dos compromisos, un matrimonio de 25 años y tres hijos.

Nominaciones: Mejor película, Mejor actor principal (Bradley Cooper), Mejor actriz principal (Carey Mulligan), Mejor guion original, Mejor sonido y Mejor maquillaje.

La sociedad de la nieve

Filme dirigido por J.A. Bayona y basada en hechos reales que cuenta la historia de un equipo de rugby cuyo vuelo se estrella en un glaciar de los Andes en 1972. Los pocos pasajeros que sobreviven al accidente se encuentran en uno de los entornos más difíciles del mundo para sobrevivir.

Nominaciones: Mejor película internacional y Mejor maquillaje.

Nyad

Protagonizada por Annette Bening y Jodie Foster, esta película cuenta La extraordinaria historia real de la atleta Diana Nyad que, a la edad de 60 años y con la ayuda de su mejor amiga y entrenadora, se compromete a alcanzar el sueño de su vida: nadar 110 millas en mar abierto desde Cuba hasta Florida.

Nominaciones: Mejor actriz principal (Annette Bening) y Mejor actriz secundaria (Jodie Foster).

American Symphony

Documental dirigido por Matthew Heineman y que explora un año en la vida del músico Jon Batiste.

Nominaciones: Mejor canción original ("It Never Went Away").

Nimona

En este filme animado Nimona es la única persona que puede ayudar a Knight Ballister Boldheart a probar su inocencia, fue acusado de un crimen que no cometió.

Nominaciones: Mejor película animada.

El Conde

Esta comedia histórica dirigida por Pablo Larraín, quien también escribió el guion junto a Guillermo Calderón, se centra en Augusto Pinochet, que no está muerto, sino que es un vampiro envejecido. Tras vivir 250 años en este mundo, ha decidido morir de una vez por todas.

Nominaciones: Mejor fotografía.

The After

En este intenso cortometraje dirigido por Misan Harriman, un afligido conductor de viajes compartidos recoge a un pasajero que lo ayuda a enfrentar el pasado.

Nominaciones: Mejor cortometraje.

The Wonderful Story of Henry Sugar

Este cortometraje dirigido por Wes Anderson cuenta con un elenco estelar que incluye a Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Ben Kingsley y Dev Ptel.

Basado en una historia de Roald Dahl, este corto cuenta la historia de Henry Sugar, un hombre capaz de ver a través de los objetos y predecir el futuro con la ayuda de un libro que ha robado.

Nominaciones: Mejor cortometraje.

HBO MAX

Barbie

Esta exitosa comedia dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling muestra como Barbie sufre una crisis que la lleva a cuestionarse su mundo y su existencia.

Nominaciones: Mejor película; Mejor actor de reparto (Ryan Gosling); Mejor actriz de reparto (America Ferrera); Mejor canción original por "I'm Just Ken" y "What Was I Made For?"; Mejor guion adaptado (Greta Gerwig y Noah Baumbach); Mejor diseño de producción y Mejor diseño de vestuario.

Spider-Man: Across the Spider-Verse

En esta impresionante secuela animada Miles Morales emprende una aventura a través del multiverso con Gwen Stacy y un nuevo equipo de la Spider People que deben enfrentar a un poderoso villano.

Nominaciones: Mejor película animada

DISNEY++

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Dirigida por James Gunn, esta secuela muestra que, todavía conmocionado por la pérdida de Gamora, Peter Quill reúne a su equipo para defender el universo y a uno de los suyos, una misión que podría significar el fin de los Guardianes si no tienen éxito.

Nominaciones: Mejores efectos visuals.

Elemental

En una ciudad en la que conviven residentes del fuego, el agua, la tierra y el aire, una joven fogosa y un chico que se deja llevar por la corriente están a punto de descubrir algo elemental: lo mucho que tienen en común.

Nominaciones: Mejor película animada.

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Para recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia, Indiana Jones tendrá que emprender otra aventura contra el tiempo. Jones y su ahijada se enfrentan a Jürgen Voller, un exnazi que trabaja para la NASA.

Nominaciones: Mejor banda sonora.