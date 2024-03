Catalina, princesa de Gales, agradece el apoyo y felicita el Día de la Madre

La princesa de Gales, Catalina -esposa del príncipe Guillermo, heredero al trono británico-, agradeció este domingo en X el apoyo recibido durante su convalecencia tras una operación abdominal y felicitó el Día de la Madre en el Reino Unido.



"Gracias por sus amables deseos y continuo apoyo durante los últimos dos meses. Les deseo a todos un Feliz Día de la Madre. C", dice el mensaje en la red social.



El texto está acompañado por la primera fotografía de la princesa desde su intervención en una clínica privada londinense el pasado 16 de enero, entre conjeturas en todo el mundo sobre la naturaleza de su dolencia, que no se especificó.



En la imagen aparece sentada al aire libre con sus tres hijos -Jorge, Carlota y Luis-, de pie y a sus costados.



Según un portavoz real, la instantánea fue tomada por su esposo a principios de esta semana en su residencia en la finca del castillo de Windsor (a unos 40 kilómetros de Londres).



De acuerdo con las fuentes de palacio, la futura reina, que pasó trece días ingresada, se recupera bien de la cirugía, aunque no se espera que asuma compromisos oficiales hasta después de Semana Santa.

