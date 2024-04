Comediante Félix Peña será sometido a cirugía de emergercia en Nueva York: "No tengo miedo"

A través de un video subido a su canal de YouTube, el comediante Félix Peña, quien se dio a conocer por su personaje de "La Tata", informó que fue hospitalizado en un centro de salud de Nueva York para ser nuevamente sometido a una cirugía por problemas estomacales.

"Estamos aquí en la ciudad de Nueva York para ser intervenido quirúrgicamente, otra operación del estómago", dice desde la cama del hospital.

Y agrega: "La vida dice que no nos dio Dios espíritu de cobardía y que sea la voluntad de Dios. Yo creo que todo va a salir bien. No tengo miedo, porque le he entregado mi vida al señor".

En 2022, y tras varios días ingresado por complicaciones de salud, el humorista Félix Peña se sometió a un proceso similar en un centro de salud de Santo Domingo, donde duró varios días en cuidados intensivos.

"Él fue ingresado tras presentar un fuerte dolor de estómago producto de una obstrucción intestinal , que luego se complicó al detectarle que le había explotado el apéndice ", señalaron en ese momento su hijo Gabriel Peña y su sobrino, Monchy Capellán.

"La operación por obstrucción intestinal se le realizó, pero buscando se dan cuenta que hay infección y luego encuentran el apéndice explotado dentro de él", agregaron en ese momento.