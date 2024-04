CDP Distrito Nacional reconoce el talento y la trayectoria de 26 periodistas

La Seccional del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) Distrito Nacional realizó este viernes la "1ra Gala de Reconocimiento a la Prensa" en la que exaltó la destacada carrera y trayectoria de 26 periodistas de diversos medios de comunicación.

El secretario general del CDP, Distrito Nacional, periodista, Wilder Páez, explicó en su discurso central, que este reconocimiento es un incentivo al buen periodismo que se ejerce en la República Dominicana y sobre todo al compromiso que diariamente asumen los miembros de la prensa para sostener la democracia.

"Nosotros quisimos tomar en cuenta a los periodistas que están fajados día a día, a los que están haciendo el trabajo, cubriendo las fuentes, pasando hambre en las calles muchas veces, porque este tipo de colegas no se tomaba en cuenta generalmente. El CDP ha estado reconociendo mayormente a periodistas ya en retiro, y nosotros quisimos a personas en pleno ejercicio para darles la oportunidad e incentivar su trabajo con esto", indicó Páez.

Resaltando el valor del periodista

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/26/25042024--reconocimiento-a-periodistas-de-diario-libre-por--el-colegio-de-dominicano-de-periodistas-01.jpg Aurelio Henríquez, presidente del CDP, junto a miembros de la directiva de la Seccional Distrito Nacional. (DANIA ACEVEDO)

En la ceremonia celebrada en el salón Polivalente del Senado de la República y enmarcada dentro de la agenda por el Mes del Periodista que se conmemora en abril de cada año la Seccional del CDP Distrito Nacional entregó reconocimientos a la destacada carrera de los periodistas como:

Marleni Fabiola Núñez Nepomuceno.

Rafael Zapata González.

Arelis Carolina Lorenzo.

Rafael Lara Arias.

Manuel de Jesús Camilo.

"Yo pienso que cuando te entregan un reconocimiento hay una especie de homenaje a lo que ha sido la huella de uno a nivel profesional y me parece que esta iniciativa del colegio ha sido muy positiva porque incluye no solamente a gente joven sino hay un reconocimiento a trayectoria", comenta Severo Rivera, quien recibió un reconocimiento por su trayectoria en el ámbito del periodismo. "El trabajo que nosotros hacemos en el periódico, el trabajo que hace mucha gente joven, que hacen veteranos en la televisión, que mantienen su apuesta a la construcción de una mejor sociedad y a enviar mensajes positivos, yo creo que eso es un indicador de que el periodismo no ha muerto".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/26/2f3a4285.jpg Severo Rivera recibe una reconocimiento por una exitosa trayectoria como periodista. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/26/2f3a4278.jpg Sandra Guzmán también es reconocida por una distintguida carrera como periodista. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/26/2f3a4252.jpg Adalberto de la Rosa recibe un reconocimiento de parte del CDP por su trayectoria como periodista. (DANIA ACEVEDO)

También, se entregaron reconocimientos a los destacados periodistas:

Samuel Guzmán.

Johanna Gregorina Báez Chalas.

Norberto Montero Encarnación.

Mailen Reyes.

Amaurys Florenzán.

Dayana Acosta.

Leonardo Mercedes.

Patricia Pérez Díaz.

Ramón Stalin Montero.

Reconocimientos a carreras meritorias

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/26/25042024---adalberto-de-la-rosa-sandra-guzman-y-severo-rivera-01.jpg Severo Rivera, Sandra Guzmán y Adalberto de la Rosa, periodistas de Diario Libre reconocidos por la CDP. (DANIA ACEVEDO)

Además de Rivera, entre los periodistas que también recibieron un reconocimiento por su exitosa trayectoria están:

José Armando Polanco Peña.

Aris Beltré.

Elvin Castillo.

Sandra Guzmán.

Wilkin de la Cruz.

Adalberto de la Rosa.

Ramón Cruz Benzán.

Millizen Uribe.

Ana Daisy Guerrero.

Yudelki Daniela Guerrero Olivero.

Gabriel Antonio Cruz Rodríguez.

"Creo que más que un reconocimiento para mí, es un reconocimiento al periodismo que uno intenta hacer con honestidad, con compromiso social y es una especie de extinción este país", declaró Adalberto de la Rosa.

Así mismo, Sandra Guzmán expresó que recibir este reconocimiento: "es una gran distinción, es un gran honor que la sociedad, una institución tome en cuenta el trabajo que uno hace, que lo hace con amor, con dedicación, que se tome el tiempo de reconocer el esfuerzo que hacemos los periodistas para llevar las informaciones a las personas, para tratar de ayudar, para contribuir con una mejor democracia, para tratar de que las personas tengan acceso a la verdad y una vida más digna.

Aparte de Páez asistieron a la gala el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; los presidentes del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Aurelio Henríquez y José Beato, respectivamente, entre otros.

"Los periodistas, generalmente, hacemos figuras, registramos la historia del país, pero muchas veces somos los más olvidados de la historia", comenta el presidente del CDP. "Esta vez la Sesional del distrito ha seleccionado en base a una estrategia de rendimiento, crecimiento, ejercicio ético, a un equipo de compañeros periodistas que trabaja en los medios".