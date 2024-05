Tammy Deno, la joven madre que esperó 10 años para poder entrar al Miss RD

Tammy Deno, la representante de Santo Domingo de Guzmán en el certamen del Miss República Dominicana Universo, que se celebra este domingo, no dudó un instante en participar desde que cambiaron las reglas.

Ella es actriz, estudió administración de empresas y vive en Miami. Pero sobre todo, es madre. Tiene una niña de 10 años. Hoy celebra que el Miss Universo quitara la restricción de que no podían participar mujeres mayores de 28 años, casadas y con hijos.

"Yo pensé, si yo pudiera participar en el Miss Universo, me gustaría tanto, entonces ese año (2023) cambiaron las reglas y las personas de más de 28 años podían participar y yo dije este es mi momento, o sea, eso es lo que yo siempre he querido, participar en un concurso de belleza", narró con emoción a Diario Libre.

Cuenta que tuvo una niña a los 19 años, de modo que no podía cumplir su sueño porque los concursos de belleza, específicamente el Miss Universo, no permitían participar a las madres.

Por eso valora que hayan cambiado las reglas, a pues a pesar de que estaba dentro del rango de edad para estar, la etiqueta de madre se lo impedía, y diez años después eso cambió.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/04/tammy-deno-3.jpg

"Mi objetivo al participar en el Miss RD es inspirar a otras mujeres a lograr sus sueños. Nunca es tarde para hacer lo que de verdad nos hace feliz. Los límites existen sólo en nuestra mente. Si lo deseamos lo podemos lograr. Solo tenemos que dejar a un lado los pensamientos limitantes que nos impiden lograr nuestros sueños" Tammy Deno Miss Santo Domingo de Guzmán “

Su causa

Durante una visita a las instalaciones de Diario Libre, la representante de Miss Santo Domingo de Guzmán contó que su causa social es la salud mental.

Cree que es muy importante cuidar de nuestra salud mental; saber manejar el estrés, ansiedad y tener un propósito. "Debemos trazarnos metas y trabajar para lograr nuestros objetivos. También es importante conocernos bien y buscar ayuda cuando no nos sentimos bien emocionalmente. Pienso que ir a terapia nos puede beneficiar muchísimo", comentó.

¿Qué ha sido lo más díficil? Para ella la misma prepararación para el concurso.

"Las clases de pasarela han sido difícil para mi. Yo soy muy perseverante y continúo tomando mis clases y he mejorado muchísimo porque yo sigo dando lo mejor de mi. Yo he crecido muchísimo y estoy muy agradecida con la organización por esta gran oportunidad".

Inicio en el modelaje

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/04/tammy-deno-2.jpg

Hace dos años Tammy empezó a tomar clases de modelaje. Fue durante las clases cuando la invitaron a la televisión a participar como modelo en un programa. Al entrar a un programa matutino y ver el proceso de estar en televisión se enamoró del mundo del arte.

Luego decide entrar al concurso en RD. "Yo soy dominicana, yo me siento dominicana y me encanta venir aquí a República Dominicana y tuve la oportunidad de venir al casting. Yo dije, sabes qué me voy a ir al casting porque yo quiero representar a mi país, yo quiero ganar la corona y me prepararé lo más que yo pueda para ir a México y traerles la segunda corona República Dominicana", expresa con confianza, como si la corona de la gala del domingo fuera suya.

Agrega que Estados Unidos tiene muchas coronas, pero República Dominicana solamente tiene una "y yo pienso que yo podría representar muy bien porque yo tengo la esencia que tienen los dominicanos".

¿Cuál es la esencia que tienen los dominicanos? Para Tammy Deno los quisqueyanos son tan alegres, optimistas, siempre están en buen humor, haciendo chistes, riéndose y ella es así: "me encanta eso, la chercha, estar divirtiéndome".

Deno es actriz y agente de bienes raíces de Miami, Estados Unidos. Aunque viva fuera de su tierra ama su cultura. Los padres de la modelo son dominicanos. Su madre es de Santiago y su padre de Barahona.

Recuerda que estudió administración de Empresas, trabajó en un banco por varios años, y aunque le gustaba su trabajo, sentía que quería otras cosas y es ahí cuando se muda a Miami.

"Me gustó tanto las cámaras, o sea, fue un concurso de estos concursos de la mañana y, o sea me sentí como en casa y dije eso es lo que yo quiero hacer entonces empecé a tomar clases de actuación, seguí preparándome, leyendo en voz alta, tratando de mejorar mi español, así como mi manera de hablar, de obtener un acento neutro y he participado en comerciales".

Desde Ya, Tammy Deno se siente feliz por los pasos que ha dado, pues no hubiese sido posible si continuaban las mismas reglas.