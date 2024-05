`Fallout´: la serie "gamer" que se ha convertido en el estreno del año

En el nuevo siglo, la crisis energética ha desembocado en una gran guerra nuclear a la humanidad. Los supervivientes deben abandonar los refugios en los que han subsistido y enfrentarse a un mundo retrofuturista y apocalíptico.

¿Les parece una premisa verosímil? De ella parte ´Fallout´, la saga de videojuegos de rol ahora convertida en serie de Amazon Prime Video que ha arrasado desde su estreno el pasado 10 de abril, trasladando el éxito de la plataforma de "streaming" a los juegos y viceversa.

Un escenario no tan ficticio

Cuando el primer juego de ´Fallout´ no era más que una idea en la mente de sus creadores, se pensó en él como una secuela de otro videojuego, ´Wasteland´, pero no lograron los derechos por parte de Electronic Arts.

Por eso, la futura saga terminó tomando su propio camino y personalidad, con otras influencias como ´Mad Max´ (1979), ´A Boy and His Dog´ (1975), o ´Forbidden Planet´ (1956), además de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.

Pese a ello, el videojuego nos traslada muy adelante en el tiempo, en pleno siglo XXII, y sus continuaciones exploran también el siglo XXIII. Es, en definitiva, una historia postapocalíptica en un mundo que ha vivido una tercera gran guerra tras una crisis energética, y que sufre las consecuencias de esa devastación.

Una guerra que ha sido nuclear, en un mundo retrofuturista y "atompunk", donde los humanos sobreviven en refugios subterráneos estilo bunker (llamados bóvedas), que realmente se diseñaron para experimentar psicológicamente con ellos, y en el que hay una guerra por los recursos.

Tras el éxito de la primera entrega, la saga ha continuado y cuenta con un total de nueve videojuegos.

Sin embargo, las buenas críticas de la mayoría de sus títulos y la popularidad en el mundo "gamer" no son la razón por la que ´Fallout´ está ahora en boca de tantos, sino el éxito de su adaptación en forma de serie para Prime video.

Éxito sin precedentes

Y es que la serie de ´Fallout´ solo necesitó cuatro días para colocarse en el Top 3 de mejores títulos de la plataforma en toda su historia. La gran acogida tanto entre el público como entre la crítica la ha convertido en uno de los estrenos del año.

La serie está protagonizada por Ella Purnell, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Aaron Moten, Moisés Arias y Xelia Mendes-Jones. Con Jonathan Nolan, hermano de Christopher Nolan, produciendo, guionizando, e incluso dirigiendo algunos episodios; el hecho de que el mismo fuese fanático de, por ejemplo, ´Fallout 3´ es palpable en el resultado.

Porque si muchas adaptaciones de videojuegos a películas o series han sido rechazadas por los jugadores, en este caso la acogida ha sido enorme. Y, no solo eso, sino que el éxito de la serie ha repercutido directamente en el juego.

Y es que la saga ha "sufrido" incrementos de ventas y jugadores en todos sus lanzamientos, especialmente en Steam. Por ejemplo, las ventas de ´Fallout 4´ se han incrementado un 7500%, según Gameindustry. Por su parte, "Fallout 76" ha vivido un aumento de jugadores, con 1 millón de jugadores en 24 horas.

Y no es el único juego de la franquicia en Steam que ha experimentado un crecimiento de este tipo: ´Fallout 3´ o ´Fallout: New Vegas´ también han revivido sus números.

De hecho, Bethesda, desarrolladora del juego, ha informado en X que los juegos de ´Fallout´ en su conjunto han reunido cinco millones de jugadores en un día.

Futuro apocalíptico y prometedor

Hay que tener en cuenta que, hasta 2020, la saga de videojuegos de ´Fallout´ había vendido unos 55 millones de copias. Teniendo en cuenta el crecimiento repentino que las ventas han sufrido gracias al estreno de la serie, esta cifra será mayor cuando se actualice una vez frenada esta nueva ola.

A nivel de "streaming", Amazon Prime Video no vivía un estreno similar desde "The Lord of the Rings: The Rings of Power".

La diferencia es que esta última serie cayó después en picado ante la mala acogida que tuvo entre los fanáticos de la obra de Tolkien, que la consideraron una pésima adaptación del mundo original.

Todo lo contrario a lo sucedido con ´Fallout´, que ha dejado con ganas de más a la audiencia. Porque, con estos datos, mucha gente se ha hecho ya la pregunta: ¿habrá una nueva temporada? Graham Wagner y Geneva Robertson-Dworet, "showrunners" de la serie, ya dijeron a GQ que quedaba "más historia por contar".

Y la noticia ha sido confirmada, finalmente, por la propia plataforma de Amazon Prime Video a través de su cuenta oficial en X, la red social antes conocida como Twitter: "´Fallout´ volverá para una segunda temporada", escribieron, en un post que ya ronda el millón y medio de visualizaciones.

Además, esta continuidad se ha extendido a los videojuegos, y muchos fans ya esperan con ganas el lanzamiento de ´Fallout 5´.

En el podcast The Xbox Two, Jez Corden de Windows Central ha avivado las esperanzas sobre la llegada de esta nueva entrega, al desvelar que "están actualmente planeando cómo traer el próximo Fallout al mercado más temprano que tarde".

¿Cuál es la clave de este éxito? Quizá la capacidad de hacer una adaptación que guste a los fans de los juegos, pero sea entendible para quienes llegan de nuevas a este universo.

Porque al final, como dicen en 'Fallout', "la guerra no cambia nunca" y, por tanto, la idea de un futuro devastado puede que se nos antoje tan real, que nos engancha. Como sea, habrá que esperar para saber cómo continúa la historia.