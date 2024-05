Isabel Allende: "Alice Munro fue una gran escritora que marcó un hito en la literatura"

La escritora chilena Isabel Allende lamentó este martes el fallecimiento de la autora canadiense Alice Munro, que murió a los 92 años tras padecer demencia desde hace más de un decenio: "Fue una gran escritora, que marcó un hito en la literatura, y por algo ganó el Premio Nobel".

"Yo he leído, no sé si todo, pero mucho de ella, y me da mucha pena", añadió Allende (1942) en unas declaraciones a EFE desde su casa de Los Ángeles (Estados Unidos).

La autora de 'La casa de los espíritus' fue una de las primeras en reaccionar cuando Munro ganó el Nobel en 2013, ocasión en la que confesó su "fascinación" como lectora de los cuentos de la escritora canadiense.

"Qué pena tan grande, muchos escritores están falleciendo porque son una generación más viejos. Me acuerdo de la pena que me dio cuando murió García Márquez", recordó.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/14/alice-munrosd.jpg La autora canadiense Alice Munro. (FUENTE EXTERNA)

Munro padecía demencia desde hace más de diez años y su familia anunció al periódico The Globe and Mail que la escritora murió en la noche del lunes en una residencia de mayores de la provincia canadiense de Ontario.