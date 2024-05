Nava Mau, la actriz latina e icono trans que brilla en ´Baby Reindeer´

"Espero que quienes desde la ignorancia han sido prejuiciosas con las personas trans en el pasado se den cuenta de que solo somos seres humanos: queremos amor, tenemos amigos, tenemos carreras, tenemos sueños y personalidades propias".

Las palabras pertenecen a Nava Mau, la actriz que da vida a Teri en ´Baby Reindeer´, el último éxito de Netflix. Tanto la actriz como el personaje pertenecen al colectivo trans y, de ahí sus palabras.

"No somos solo un titular amarillista o un chiste", dijo en entrevista con Vogue, y deseó que "Teri, y su relación con Donny, animen a las personas a ser más compasivas y tratar mejor a los demás".

Luchando desde la vocación

Pero ¿quién es Nava Mau? Con 32 años recién cumplidos, nació el 14 de mayo de 1992 en la Ciudad de México. Hija de un contable y una consejera, creció en Estados Unidos, entre San Antonio (Texas) y Oakland (California).

Licenciada en lingüística y ciencias cognitivas por la Pomona College, y habiendo estudiado también en París, Nava ejerció en Estados Unidos como asesora legal para inmigrantes que hubieran sido víctimas de algún tipo de violencia.

Y, más adelante, empezó a asesorar también a personas LGBT en el área de la Bahía de San Francisco. Sin embargo, a pesar de su compromiso con su profesión, la vocación que sentía hacia el mundo de la interpretación era innegable.

A pesar de ello, fue una motivación que comenzó a seguir de manera tardía. Pero ¿por qué? "Hace 10 años no se me hubiera ocurrido dedicarme profesionalmente a la actuación. No era una opción", explicó en una entrevista para Flaunt.

"Luego el mundo cambió y yo cambié", añadió, y recordó el momento en que "Laverne Cox apareció en Orange is The New Black y más artistas trans crearon una nueva realidad dentro y fuera de la pantalla".

Desde entonces, la visibilidad ha ido creciendo y Nava forma parte ahora de ella: "No hay duda de que seguiremos viendo cambios masivos y más oportunidades para los artistas trans", dice convencida, y cree que "debemos seguir luchando por ello".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/19/whatsapp-image-2024-05-19-at-12.55.04-pm--1.jpeg Nava Mau y Richard Gadd en una escena de ´Baby Reindeer´ (2024). (FOTO CEDIDA POR NETFLIX)

Derribando barreras con el arte

Y parte de la forma en la que Nava contribuye a la lucha es contando historias. Por eso, sus comienzos en el mundo del cine fueron también como directora, guionista y productora, además de como actriz.

Su primer trabajo fue el cortometraje ´Waking Hour´ (2019). Ese mismo año también actuó en ´Femenina´. Al año siguiente, en 2020, trabajó como actriz y productora en ´Sam´s Town´, como productora en ´Lovebites´ y como asistente de producción en ´Disclosure: Trans Lives on Screen´.

Pero la serie que hizo que Nava saltase a la fama fue ´Generation´ (2021), de HBO Max, donde dio vida a Ana, un personaje que ha significado mucho para la actriz, y no solo por la popularidad que ganó con el papel,

"Ella me enseñó lo que significa ser generosa y no tener miedo, incluso ante un mundo crítico", dijo Mau en su entrevista para Flaunt. Una serie con la que la actriz ha contribuido a visibilizar esa diversidad que ella misma representa.

"Creo que hemos visto derrumbarse barreras que hasta hace poco parecían insuperables, por lo que resulta muy emocionante pensar en lo que podría ser posible antes de lo que imaginábamos", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/19/whatsapp-image-2024-05-19-at-12.55.04-pm.jpeg La mexicana Nava Mau ha dejado su sello como actriz en la serie `Baby Reindeer´. (FOTO CEDIDA POR NETFLIX)

Representación desde la realidad

Después de ´Generation´, Nava trabajó como actriz en ´Work´ (2022). Sin embargo, el papel de su vida (por el momento), estaba todavía por llegar y lo ha hecho hace muy poco, con ´Baby Reindeer´ (2024), la serie de Netflix creada y protagonizada por Richard Gadd.

En esta historia, que tiene un carácter autobiográfico para Gadd, Nava da vida a Teri, una mujer trans que vive una relación romántica con el protagonista, Donny, mientras éste sufre el acoso de una mujer y se enfrenta a sus propias inseguridades.

El personaje al que Mau interpreta se basa en una mujer real con la que el propio Richard mantuvo un romance. Esto, para ella, es clave: "históricamente, las personas trans han sido representadas en la pantalla desde la imaginación y las conjeturas", dijo a GQ.

Sin embargo, "Teri es un personaje trans que está escrito teniendo la realidad como punto de partida: está basada en una persona real que inspiró la historia", explicó Nava, y subrayó: creo que eso ha permitido un nivel de matices y complejidad que resulta innovador".

Y, ¡atención, spoiler! Para aquellos decepcionados con el desenlace de la historia entre Teri y Donny, la actriz desveló algo más: "Teri tuvo su final feliz", confesó.

Y es que la actriz rodó una escena, no emitida, donde su personaje "le deja a Donny un mensaje de voz cinco meses después" contándole cómo le va la vida: "encontró un nuevo amor, no perdió a sus amigos, ni su trabajo, ni su sonrisa".

"Tengo mucha suerte de que Teri me perteneciera por un tiempo" dijo la actriz en Instagram, feliz por el éxito de la serie y de su personaje. Y, sin duda, le quedan muchas otras historias por contar ahora que su camino se ha vuelto más visible.