Steve carell protagonizará nueva serie de comedia de Matt Tarses y Bill Lawrence

Steve Carell protagonizará y producirá una nueva serie de comedia de Matt Tarses y Bill Lawrence, creadores de 'Scrubs', informó este lunes HBO por medio de un comunicado.

La serie de diez capítulos aún no tiene título oficial, pero la trama estará centrada en "la complicada relación entre un autor y su hija", y se desarrollará en un campus universitario, según el escrito de la plataforma.

Lawrence, también conocido por su trabajo en series como 'Ted Lasso' y 'Shrinking', de Apple TV, y Tarses, nominado al Emmy por 'Scrubs' y guionista de series como 'The Goldbergs' y 'Sports Night', escribirán el primer episodio y serán productores ejecutivos de la serie.

El proyecto del que tampoco se anunció una fecha aproximada de estreno es una colaboración entre Doozer y Warner Bros. Television.

"HBO ha sido durante mucho tiempo un abanderado de la televisión de calidad. Hacer un programa con ellos y Steve Carell es un parteaguas en nuestras carreras, tanto para Matt como para mí. Nada puede salir mal ahora", dijo en el comunicado Lawrence.

Carell, mundialmente reconocido por su papel como Michael Scott en la serie 'The Office', actualmente está trabajando en la obra de teatro 'Uncle Vanya', y protagonizará la serie 'The Four Seasons', de Netflix.