Kate Middleton está respondiendo bien al tratamiento contra el cáncer, según amigo de la familia

Kate Middleton está respondiendo favorablemente al tratamiento contra el cáncer, al que se sometió luego de ser diagnosticada con la enfermedad a principios de este año, de acuerdo a informes de un cercano.

Un amigo de la familia le dijo a la revista Vanity Fair que la princesa de Gales "superó el período más difícil y comenzó a mejorar".

"Ha sido un gran alivio saber que está tolerando el medicamento y que de hecho está mucho mejor. Por supuesto, ha sido un momento muy desafiante y preocupante. Todos se han unido a ella: William, sus padres, su hermana y su hermano", declaró el informante refiere la revista Quien.com.

Sobre si retomaría pronto sus labores, dijo: "No hay un cronograma y ciertamente no hay prisa. Será cuando Kate se sienta preparada y cuando obtenga luz verde de su equipo médico. Pero ella volverá al trabajo al 100 por ciento, de eso no hay duda".

Sin embargo, dijo que ha estado al pendiente de algunas cosas, como el informe histórico del Centro de la Fundación Real para la Primera Infancia, el cual se dio a conocer hace unos días.

Desde que se publicó el video a principios de año en el que Kate daba a conocer que le detectaron células cancerígenas, no ha habido ningún otro comunicado oficial sobre su estado de salud.

No obstante, fuentes indican que la Casa Real podría estar preparando otra declaración por video en la que William aparezca junto a su esposa, confirmando que todo está bien y que el tratamiento médico continúa con buen pronóstico.

Mientras Kate Middleton continúa de baja médica, la agenda real seguirá su curso con actividades tan típicas como las carreras de Ascot o el Trooping de Colour, que se realizará el sábado 15 de junio.

En caso de que la princesa de Gales no asista, esta sería la primera vez que no sale a saludar desde el balcón de Buckingham junto al resto de la familia real, como ya es tradición.