John Grisham publica en español la secuela de "The Firm"

Treinta años después de su novela "The Firm", el escritor estadounidense John Grishman publica ahora en español la secuela de esta historia, que fue adaptada al cine en una cinta protagonizada por Tom Cruise, que sale con el título de "El intercambio".

Según informó este miércoles la editorial Plaza & Janés, esta secuela retoma la historia de Mitch McDeere, el abogado que burló a la mafia y salió con vida.

Esta historia ocurre quince años después de la trama de "The Firm", una novela que se convirtió en un fenómeno editorial y de la que se vendieron mas de 20 millones de ejemplares en todo el mundo.

La vida de Mith después de "The Firm"

Mitch se ha convertido en esta nueva novela en socio de uno de los bufetes más importantes del mundo en Manhattan, mientras lucha contrarreloj por sobrevivir a un complot siniestro que amenaza su vida y la de familia en una historia que transcurre en Roma, Estambul y Trípoli.

La primera novela de Grisham en llegar a la gran pantalla fue precisamente el 'thriller' judicial "The Firm", a la que han seguido otras adaptaciones de sus libros protagonizadas por estrellas como Julia Roberts, Denzel Washington y Matthew McConaughey.

Entre otros títulos de Grisham adaptados se encuentran también "The Pelican Brief", "A Time to Kill", "The Rainmaker" o "The Client".