Temas de Ariana Grande, Taylor Swift o Coldplay en lo nuevo de los "Bridgerton"

Los temas, con arreglos en una versión para orquesta, se escucharán en los nuevos capítulos de "Bridgerton". ( LAURENCE CENDROWICZ/NETFLIX - © 2023 NETFLIX, INC. )

Versiones orquestales de temas de grandes estrellas del momento como Ariana Grande, Coldplay o la propia Taylor Swift, acompañarán la banda sonora de la nueva temporada de "Bridgerton", la serie más reproducida de Netflix que se estrena este jueves en la plataforma.

Los temas, con arreglos en una versión para orquesta, se escucharán en los nuevos capítulos de la segunda parte de la tercera temporada de esta serie dramática sobre la alta sociedad británica del siglo XIX, basada en las novelas de Julia Quinn.

El tema "POV" de Ariana Grande, "Yello" del grupo Coldplay o "Confident" de Demi Lovato se escucharán entre las andanzas de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton), los protagonistas en esta parte de la tercera temporada de la serie que Netflix ha decidido dividir en dos entregas.

Ellie Goulding con "Lights", el grupo Imagine Dragons, con el tema "Thunder" y Taylor Swift, que aporta la canción "You Belong With Me", completarán la banda sonora de esta entrega, la última que se emitirá por el momento.

Un éxito para Netflix

La primera parte de esta tercera temporada se situó como el mayor estreno en inglés de Netflix hasta la fecha con 45,1 millones de vistas, según datos de la plataforma.

Según las clasificaciones internas de Netflix, la serie fue número 1 en 78 países y alcanzó el Top 10 en 92.

Las dos temporadas anteriores de la serie de Shonda Rhimes también se mantuvieron en los primeros números de los rankings de Netflix.