Fallece Ron Simons, ganador de cuatro Premios Tony

El actor y productor Ron Simons, reconocido por su destacada trayectoria en Broadway y ganador de cuatro premios Tony, falleció a los 63 años, informó The Hollywood Reporter (THR) este viernes.

SimonSays Entertainment, la productora fundada por Simons, confirmó su fallecimiento este miércoles, aunque no se han especificado las causas de su muerte.

"Con gran pesar compartimos el fallecimiento inesperado de nuestro querido, muy creativo y muy buen amigo, Ronald Keith Simons. Los detalles del funeral se publicarán próximamente", escribió la productora en un comunicado en Facebook.

Simons estuvo detrás de numerosas producciones exitosas de Broadway, entre ellas "Porgy and Bess", "A Gentleman's Guide to Love and Murder" y "Jitney", según indicó THR. Su legado en el teatro se destaca no solo por la calidad de sus producciones, sino también por su dedicación a la diversidad y representación en las artes escénicas.

La comunidad teatral lamenta la pérdida de uno de sus miembros más influyentes y queridos, cuya visión y pasión por el teatro dejaron una marca indeleble en Broadway. Los detalles sobre su funeral serán anunciados próximamente.