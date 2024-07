Viceministro de Cultura apoya la Comisión de Espectáculos Públicos ante críticas por certificaciones

En respuesta a recientes críticas sobre el papel de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (Cnepr), el viceministro de Cultura, Giovanny Cruz, ha salido hoy en defensa de la entidad, argumentando que su función principal no es graduar a profesionales del entretenimiento, sino otorgar permisos legales.

Las declaraciones surgieron luego de comentarios en el segmento "El Espía", de la sección Revista de Diario Libre, que cuestionan la política de la Cnepr al permitir el ejercicio de la locución a personalidades que presuntamente violan el Reglamento 824, que regula su funcionamiento.

"Siempre hay que precisar que la Cnepr no es una escuela de formación artística. Otorgamos permisos basados en criterios legales como estudios, nacionalidad y experiencia comprobada", explicó Cruz en un mensaje de WhatsApp.

El viceministro comparó la función de la Cnepr con otras entidades reguladoras, como los colegios profesionales y la Dirección General de Cine (Dgcine), que también emiten permisos para ejercer en sus respectivos campos sin otorgar títulos académicos.

"Siempre hay que precisar que la Cnepr no es una escuela de actuación, danza, canto, locución, maestría de ceremonia, etc. Es una unidad que, entre otras cosas, otorga permisos para que se accione en escenarios, televisión y radio. No gradúan locutores, actores, cantantes y bailarines. Tampoco en la Cnepr se hacen 'reconocimientos' ", comentó en su mensaje.

"¡SE OTORGAN PERMISOS! Cuando el presidente firma el decreto de un exequátur no da un diploma de graduación u otorga un reconocimiento. Los PERMISOS o AUTORIZACIONES de la Cnepr se otorgan a las personas que tienen las condiciones", agregó, con las mayúsculas incluidas.

La Cnepr, según Cruz, tiene la responsabilidad de regular el contenido en radio, televisión, cine y espectáculos en la República Dominicana, buscando proteger a las familias del país de lenguaje ofensivo y contenido inapropiado. Sin embargo, ha enfrentado desafíos debido a limitaciones ante la ausencia de la implementación de políticas claras en esa dirección, así como la adecuación de la legislación de la materia.

Lo que dice "El Espía"

La Comisión de Espectáculos Públicos, una dependencia del Ministerio de Cultura, continúa con su agenda en el mundo bizarro. Reconoce a protagonistas de la ´comunicación coprológica´, quienes difunden contenido vulgar en los medios de comunicación, incluyendo personajes que describen, sin ningún pudor, cómo practican felaciones a hombres...