Benedict Cumberbatch, el actor que ha burlado varias veces a la muerte

El actor británico Benedict Cumberbatch, mundialmente conocido por interpretar al Doctor Strange en las películas de Marvel, es uno de los intérpretes más admirados de su generación.

Ha sido reconocido con ocho nominaciones a los premios BAFTA, y ganador de uno de estos preciados galardones británicos por la serie `Patrick Melrose´. A lo largo de su carrera ha obtenido cuatro nominaciones a los premios Emmy y tres a los Globos de Oro.

En 2013 recibió el premio Britannia otorgado por BAFTA Los Ángeles que reconoce a los intérpretes que destacan en Hollywood y en 2015 fue nominado al Óscar como mejor actor por `The Imitation Game´.

Ahora protagoniza la miniserie Eric de Netflix, avalada por la crítica y por el público, pero quizá uno de los aspectos más llamativos de este prestigioso actor, son los episodios de su vida real en los que ha sentido muy de cerca la muerte.

Rondando la treintena, Benedict fue secuestrado en Sudáfrica junto a unos amigos, que fueron a visitarle durante el rodaje de serie `To the Ends of the Earth´, un drama histórico producido por la BBC.

Varios hombres armados con fusiles les obligaron a ponerse de espaldas con las manos en la nuca, ahí sintió que se acababa todo. Encerrado en el maletero, decidió utilizar sus dotes de actor para llevar a la mente de sus secuestradores, que tendrían más problemas si aparecía muerto que si seguía vivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/06/55013978803-1.jpg El actor británico Benedict Cumberbatch en una escena de la serie `Eric´. (NETFLIX)

Finalmente, les dejaron con vida después de haberles robado todo el dinero de sus tarjetas. No era la primera vez que el actor británico sentía cerca el final de su vida, ya lo había estado rondando en varias ocasiones.

Cuando era apenas un bebé, su cuidadora le dejó solo en un tejado, bajó y se olvidó de él en pleno invierno londinense. Afortunadamente se acordó de él cuando vio por la ventana que estaba nevando.

Cuando tenía dieciocho años, durante su época de estudiante, una bomba estallaba en la embajada de Israel, que se encontraba al lado de su colegio.

Reventaron las ventanas, todo se envolvió en una nube de polvo y en sus propias palabras, sintió que se movía el suelo bajo sus pies. Debido a esa explosión, perdió la audición durante varios días.

Una aventura entre monjes

Al poco tiempo, el intérprete británico decidió concederse un año sabático antes de comenzar sus estudios universitarios, y fue profesor voluntario de inglés en un monasterio de monjes tibetanos. (Benedict Cumberbatch es un reconocido practicante de meditación).

Allí fueron a visitarle unos amigos y marcharon de excursión por las montañas del Tíbet. Se perdieron y estuvieron dando tumbos durante dos días, tenían tanta sed que, según comentó el actor públicamente, llegaron a exprimir musgo para poder obtener unas gotas de agua.

Lograron dormir en un establo teniendo sueños alucinógenos provocados por el mal de altura.

Finalmente encontraron a un sherpa, que los hidrató y los dio de comer, conduciéndoles de nuevo al monasterio.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/06/55013978803-3.jpg Benedict Cumberbatch en el papel de Vincent y el joven Ivan Howe como Edgar. (NETFLIX)

Un hombre de acción

Se sabe que Benedict saltó de un taxi al ver que cuatro hombres estaban atacando a un ciclista para ayudarle.

Además, se ha conocido hace poco, que un exchef irrumpió en el jardín de su casa armado con un cuchillo y profiriendo amenazas contra él, su mujer y sus tres hijos, que se encontraban dentro de la casa.

Esta perspectiva de haber visto a la muerte tan de cerca en numerosas ocasiones, le ha cambiado la vida. Cumberbatch ha manifestado que “estos eventos sísmicos te dan una perspectiva sobre la mortalidad. Te das cuenta de que no debes preocuparte por las cosas pequeñas. Sólo de disfrutar el paseo de estar vivo”.

Sobre el conato de secuestro de Sudáfrica dijo: “Me hizo querer vivir una vida menos ordinaria”. Y pocas personas podrán negar que lo haya conseguido.

Este actor habla seis idiomas. Además de su inglés natal, puede desenvolverse en japonés, alemán, portugués, chino y griego.

Ya su profesor en el colegio le calificó como “el mejor actor escolar” con el que jamás había trabajado, aunque ello no le impidió advertirle de que el mundo actoral sería un “negocio difícil”.

Hijo de actores, Benedict se ha dedicado a la interpretación desde sus inicios, siendo uno de los artistas más versátiles que pueden encontrarse en la actualidad.

Entre sus múltiples e incontables actuaciones, Cumberbatch ha interpretado a los científicos Alan Turing y Stephen Hawking, al pintor Vicent van Gogh, al super héroe Doctor Stranger y al detective Sherlock Holmes, personaje con el que saltó a la fama.

Ha puesto su voz en `Pingüinos de Madagascar´ y ha prestado su gesto y su voz a Smaug, el terrible dragón de las dos últimas películas de `El Hobbit´. Ha interpretado varias obras de teatro clásico, cuando se hizo público que volvía a protagonizar `Hamlet´, se vendieron las entradas con un año de antelación.

Además, en 2015 fue nombrado Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE) por la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham. Una distinción que le reconoció, no sólo sus grandes dotes como actor, sino también su ingente labor benéfica, que desarrolla en numerosas causas dentro y fuera de su país de origen.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/06/55013978803-5.jpg Benedict Cumberbatch y su pareja Sophie Hunter. (EFE/EPA/DAVID SWANSON)

La vida poco ordinaria de Cumberbatch

Ahora el actor está de actualidad por la miniserie Eric, estrenada en Netflix. En esta ocasión interpreta a un titiritero de éxito de una serie de televisión que, cuando su hijo desaparece, tendrá que enfrentarse a todos sus demonios para poder recuperarle.

La ciudad de Nueva York de los años ochenta, actúa como alter ego del propio personaje, mostrando que nunca fue una buena idea enterrar la suciedad en las profundidades. Algo que va descubriendo poco a poco el detective Ledroit (Mckinley Belcher), encargado de la desaparición del pequeño.

Eric, el personaje que da título a la serie, es la marioneta que ha diseñado el propio hijo del protagonista, y que es clave en toda la serie.

En un momento dado, la mujer de Vincent –personaje que interpreta Cumberbach-, y madre del hijo desaparecido (Gaby Hoffmann), se pregunta que tienen de especial los guiñoles que nos gustan tanto.

“Ellos dicen lo que nosotros no podemos”, sentencia Lennie Wilson, colega de trabajo de Vincent, interpretado por Dan Fogler.

`Eric, miniserie de seis capítulos, está actualmente en el Top 10 de Netflix, en 71 países de los cinco continentes.

Entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guadalupe, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. También se encuentra entre las más vistas en prácticamente toda Europa, incluida España.