"Romantasy", el género literario más viral

"Romantasy". Una palabra que, en forma de "hashtag", tiene más de 1,2 millones de publicaciones entre Instagram y TikTok. En esta última, búsquedas como "Romantasy Books" o "Romantasy Booktok" arrojan resultados de más de 29 y 22 millones de post respectivamente.

El "romantasy" es, en definitiva, una tendencia viral... Pero, ¿en qué consiste? En literatura mayoritariamente juvenil (porque, efectivamente, los jóvenes y nativos digitales leen, y mucho) que combina fantasía y romance. Del inglés "romantic" + "fantasy", el término equivalente en español sería "romantasía".

Porque el "romantasy" es un subgénero literario que aúna las características de dos géneros (la literatura romántica y la fantástica). Y, aunque sea un término que alude principalmente a libros, también puede referirse a series y películas que, muchas de las veces, son adaptaciones de las novelas y sagas más relevantes del género...

Como aquellas escritas Leigh Bardugo. Esta autora tiene más de 650.000 seguidores en Instagram, pero, además, el hashtag con su nombre tiene más de 600.000 publicaciones entre Instagram y TikTok. Y en esta última red social, hay más de 17 millones y medio de post relacionados con la escritora. Ella es, en definitiva, la reina de la "romantasía".

Una fantasía con la que escapar de la realidad reflejándola

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/10/genero-literario.jpg

"Hago la fantasía cercana a problemas reales", explicaba a Efe Leigh Bardugo en una entrevista, allá por 2019. En aquel momento, su trilogía más exitosa, ´Shadow and Bone´ (´Sombra y Hueso´), se había convertido en serie de Netflix. Consistía en los libros, ´Shadow and Bone´ (2012), ´Siege and Storm´ (2013) y ´Ruin and Rising´ (2014);

Lo hacía también una bilogía relacionada, ´Six of Crows´ (´Seis de Cuervos´), cuyos libros son ´Six of Crows´ (2015) y ´Crooked Kingdom´ (2016). Porque ambas sagas formaban parte del ´Grishaverse´ o ´Grishaverso´, creado por la escritora.

Y es que Leigh Bardugo, que nació en Jerusalén (Israel) el 6 de abril de 1975, y fue criada por sus abuelos Los Ángeles (Estados Unidos), se había refugiado desde niña en la literatura de fantasía y ciencia ficción: "gracias a ellas mi universo fue mucho más allá del que vivía entre mi casa, mi instituto y el centro comercial".

Porque Bardugo, "necesitaba libros en cuyo mundo mostrasen que ser una chica inteligente, valiente y preparada es más importante que ser guapa, alegre o capaz decir lo correcto en el momento oportuno".

"La aventura, la magia y el romance no pertenecen a un único tipo de persona y eso es lo que mis libros reflejan", dijo Leigh, que sufre osteonecrosis, una enfermedad por la que utiliza un bastón, igual que Kaz Brekkerm, protagonista de ´Six of Crows´, ya que ella no quería "contar historias que solo traten sobre la discapacidad".

Y, aunque la adaptación a Netflix fue cancelada sin tercera temporada ni spin-off, dejando a la autora "desolada" según sus propias palabras en Instagram, lo cierto es que se trata de uno de los best-seller dentro del género de la "romantasía".

Ambición femenina desafiando a una época oscura

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/10/genero-literario-2.jpg La autoraLeigh Bardugo. (EFE)

Ahora, Leigh Bardugo se encuentra disfrutando del éxito de su novela más reciente, ajena al ´Grishaverse´ pero que tiene igualmente ese componente de romance con una fantasía oscura y gótica, además de trazos de ficción histórica.

Se trata de ´The Familiar´ (´El Familiar´), publicado este mismo año. Ambientada en el Madrid del siglo de oro, recorre lugares históricos de la capital española a través de una historia en la que hay magia, romance y conspiración.

Una "romantasía" más enfocada a un público adulto (los ´centennials´ y los más jóvenes entre los ´millennials´ habían sido hasta ahora sus lectores principales, porque es entre quienes más arrasa el género).

Bardugo tenía claro que "quería escribir un libro que tuviera que ver con la Inquisición, pero tenía que ser en el momento y lugar oportunos", dijo en entrevista con Efe durante uno de los eventos de promoción del libro que tuvo lugar precisamente en Madrid.

Y es que a la autora le toca personalmente el tema: "la historia de mi familia se relaciona con la expulsión de los judíos". Por ello, el lugar elegido fue la ciudad madrileña, un escenario que "quería que fuese casi un personaje más". Y, para lograrlo, tuvo que hacer todo un trabajo previo de documentación e investigación.

Con el reto además de presentar a un personaje femenino empoderado en una época regida por el machismo: "esta es una historia de la ambición de una mujer, una historia de poder, traición, deseo y un poco de aventura".

Y una historia que demuestra que, por lo que parece, el "romantasy" es un género que ha venido para quedarse y, a juzgar por la popularidad de Leigh Bardugo, a ella le queda mucho tiempo de reinado literario.

(Texto: Nora Cifuentes)

