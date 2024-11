Los pabellones del escritor Mateo Morrison, autor al que está dedicada la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2024), y de la comunidad de Washington Heights, invitada de honor, son parte de los atractivos de la celebración cultural en este 2024.

En un recorrido de Diario Libre por los espacios ubicados dentro del Museo de Historia y Geografía, en la Plaza de la Cultura, son notorios los detalles y la esencia de los homenajeados.

Un mural que sale del lema de este año "Los libros conectan" muestra el concreto de los edificios neoyorquinos y de fondo la bandera tricolor.

Un pasillo permite caminar en nuestra imaginación por el mismísimo puente George Washington y entre las calles visualizar las señalizaciones que indican que pasamos por la W 178 ST, la ST Nicholas y la Juan Pablo Duarte.

La dominicanidad en Washington Heights

Es un pequeño pabellón con mucho orgullo de la diáspora. La experimentada productora Aidita Selman, tuvo a cargo nuevamente el montaje y curaduría de los principales pabellones.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/09/e2686dc1-bdd9-4786-8886-04502917870c.jpg Un vistazo del pabellón. (FOTOS: DANIELA PUJOLS) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/09/88e20098-3670-472f-965a-08c0e087ef2e.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/09/724a30ae-2376-4756-b810-4424ffbe97df.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/09/5e15ad5d-8c0a-45f8-a397-3966db12ec37.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/09/cd62fed9-367c-47cb-824c-de2d76473b27.jpg

Al conversar con Diario Libre mostrando los detalles, declaró que ha sido un aprendizaje extraordinario hacer la curaduría de estos dos pabellones homenajeados.

"La parte temática se inspira en el puente George Washington y en un pequeño detalle que se conecta mucho con la literatura; se trata de un faro rojo que existía y quedó diminuto frente a la construcción del puente que dos escritores norteamericanos hicieron muy famosa en una obra en el año 1942 titulada 'El pequeño faro rojo y el gran puente George Washington'", comenta.

Destaca que ese puente iluminado "es lo que nos conecta" simbólicamente a los dominicanos de aquí y los de allá. En la muestra, puede verse la obra en dibujos y letras del escritor Medal de la Cruz, ganador de un Pulitzer, en la categoría de Reportaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/09/8f1896e4-04d6-4eca-9ade-7d464db96bb8.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/09/81afb9ef-90ee-4f52-bc42-c077cf40c522.jpg

De la Cruz se encuentra en el país y va a participar en varias actividades. Su padre fue quien tradujo la obra en español.

En total, la feria tiene 15 pabellones. Los auditorios de todo el recinto ferial tienen una programación para unas 600 actividades. Selman dijo que el Pabellón de la Imaginación tiene presencia de instituciones, además de un 'banco de cerebros' con un metaverso con el cual los visitantes pueden adentrarse adentro de este órgano.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/09/481ff318-7791-4a27-8b6e-c7ea1eff8848.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/09/3dc1e124-6c2c-4a9d-8c73-f617b099ec4a.jpg Algunas fotografías.

La XXVI edición de la FILSD tiene como invitada de honor a la comunidad con la mayor concentración de dominicanos residentes en Estados Unidos con fotografías del dominicano Winston Vargas, quien desde los años 60 comenzó a retratar ese concurrido barrio con imágenes memorables, incluyendo una visita del expresidente Antonio Guzmán.

Los visitantes también pueden adquirir libros, conocer detalles sobre el Instituto de Estudios Dominicanos de The City College of New York (CUNY), una de las principales entidades dedicadas al estudio de los dominicanos en el exterior; además de participar en coloquios, talleres y firmas de libros con autores criollos residentes en Estados Unidos.

Pabellón Mateo Morrison

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/09/mateo-morrison-homenaje.jpg El escritor Mateo Morrison al ver el pabellón en su honor. (FUENTE EXTERNA)

En este espacio se presenta la trayectoria de Mateo Morrison con pinturas, fotografías, documentos, suplementos culturales y manuscritos.

Un símbolo del Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se erige en el medio de la sala como su lugar de encuentro y formación de importantes poetas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/09/5cd8d035-0745-442b-a786-6eded4bdaf6e.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/09/9c552639-5807-49c0-b2b5-89c605a85488.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/09/bc53f1d1-d5de-4225-a066-0e0135b0f51f.jpg

La muestra incluye tanto sus primeras obras como sus creaciones más recientes, que lo han consolidado como ensayista, poeta y narrador, siendo una de las figuras más sobresalientes del movimiento llamado Poetas de Postguerra.

Entre las obras literarias expuestas en este pabellón destacan "Aniversario del dolor", "Si la casa se llena de sombra", "Difícil equilibrio" y "La tempestad del silencio", las cuales han sido traducidas a ocho idiomas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/09/d1e5ffd5-1040-4226-b62f-ef5080084498_1.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/09/1f631652-9c56-499d-875f-0321c0d025d0.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/09/7b0a317d-667f-4bd0-9d71-5fac4f5895cb.jpg

"Adentrarme en la vida de Mateo, conocer su obra no solo como escritor, sino como gestor cultural, los talleres literarios, la oportunidad a los jóvenes en las revistas, ha sido una experiencia muy valiosa", valora Aidita Selman.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/09/inauguracion-pabellon-de-mateo-morrison.jpg

Los pabellones fueron formalmente inaugurados este jueves en un acto encabezado por la ministra de Cultura, Milagros Germán, acompañada por Ángela Hernández; directora general del Libro y la Lectura; Joan Manuel Ferrer, director de las Ferias del Libro; el escritor homenajeado, Mateo Morrison, y autores dominicanos residentes en los Estados Unidos.

La escritora Ángela Hernández expresó que los pabellones de Washington Heights y de Mateo Morrison son "dos páginas para ser leídas, para ser disfrutadas por el público de la Feria Internacional del Libro. Dos páginas de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra literatura, que nos conectan con nuestra realidad".

La lluvia

La productora y artista Aidita Selman dijo a Diario Libre que este año se han tomado previsiones con la lluvia, siendo noviembre el mes que más desastres ha dejado en el país por dos años consecutivos.

Como punto positivo, dijo que la mayoría de los pabellones están alojados en museos y edificaciones, y al Paseo de la Lectura se le elevó el piso a un pie y medio de altura para evitar que se inunde.

"Obviamente esto va a depender de la inclemencia del tiempo. Gracias a Dios, hasta el momento, hemos tenido un buen clima. Las expectativas son positivas", concluye Selman.