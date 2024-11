La magia del musical "Mamma Mia!" invita a cantar y bailar sin parar

"Mamma Mia!", la legendaria producción que ha cautivado a millones en el mundo con los inolvidables éxitos de Abba, llega a la República Dominicana bajo la producción de José Llano y la dirección de María Castillo.

Conmemorando su 25 aniversario, el musical promete ofrecer una experiencia inmersiva nada más entrar en el Palacio de Bellas Artes, desde hoy 14 hasta el 24 de noviembre.

La ex Miss Universo y actriz Denise Quiñones encabeza el elenco como Donna, acompañada del primer protagónico de Sofía Reyes interpretando a su hija.

Los talentosos José Guillermo Cortines (Sam), Luis José Germán (Bill) y Máximo Martínez (Harry) irrumpen como los exromances de Donna, mientras Juan Luis Espinal (Sky) encarna al novio de Sofi y las estupendas Laura Rivera (Tanya) y Laura Leclerc (Rosie) integran el grupo musical Donna y las Dynamos.

El montaje cuenta, además, con la actuación especial de Pepe Sierra, entre los 30 actores en escena.

Abba lovers

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/14/mammamia2024454.jpg Parte del elenco de la producción dominicana.

El musical "Mamma Mia!" se ha destacado a nivel mundial por su combinación perfecta de humor, romance y la inolvidable música de Abba, el grupo sueco que impactó el mundo en la década de los 70.

Sus éxitos han formado parte de la banda sonora de generaciones con temas como "Dancing Queen", "Mamma Mia" o "Take a Chance on Me".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/14/mammamia2024357.jpg José Guillermo Cortines y Denise Quiñones. https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/14/mammamia20241226.jpg Sofía Reyes y Juan Luis Espinal.

Sin olvidar la versión de "Mamma Mia!" en el cine, producida por Universal Studios y protagonizada por Meryl Streep y Amanda Seyfried, que permitió reconectar con esta aplaudida producción.

Es por eso que en Bellas Artes se va a bailar y a cantar a todo pulmón con esta romántica y divertida historia.

Hito en el teatro

Justamente este año el musical cumple 25 años de su estreno en el West End londinense y "Waterloo", la canción que dio a conocer a Abba a nivel mundial celebra medio siglo. Para José Llano ha sido pura coincidencia el estreno del musical original este 2024, "pero estamos felices porque lo celebraremos junto a todos los dominicanos".

Versión original

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/14/mammamia20241187.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/14/mammamia20241113.jpg

El productor adelantó a Tiempo Libre que, aunque está todo muy definido, existirán ciertas libertades artísticas, como el tipo de vestuario (a cargo de Marco Malespín) o la escenografía.

Pero el libreto sigue la versión oficial (de la dramaturga británica Catherine Johnson), adaptada al español. La producción musical está a cargo de Junior Basurto Lomba.

La actriz Denise Quiñones ya había interpretado a Sofi en Puerto Rico, así que su papel como Donna, teniendo como referencia actual en pantalla grande a la gran Meryl Streep, es un importante desafío.

"Para mí es emocionante y a la vez un reto poder adentrarme en un personaje tan rico, complejo y maravilloso como Donna. Explorar su personalidad, su situación de vida, su tristeza, su alegría y sus relaciones ha sido un proceso intenso y emotivo, al igual que estudiar y dominar cada una de sus canciones y bailes", comenta la actriz que regresa al teatro musical para completar su universo de "Mamma Mia!".

La pieza también cuenta con nuevos actores que se robarán el show. "Estar rodeado de tanto talento ha hecho que quiera que todo el mundo vea el gran ingenio que existe en nuestro país", concluye José Llano.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/14/mammamia20241280.jpg Talento joven en la pieza. (FUENTE EXTERNA)

El musical cuenta la historia de Sofi, una joven que el día antes de su boda decide conocer la verdadera identidad de su padre entre tres exnovios de Donna, su madre, al ritmo de las canciones más famosas del grupo sueco Abba. b

15 y 16, a las 8:30 pm; y 17, a las 7:00 pm. Y del 21 al 24 próximos. Palacio de Bellas Artes. Boletas en Uepa Tickets y CCN.

Daniela Pujols Apasionada por el arte, la cultura, el turismo y la radio. Escribe para la sección Revista de Diario Libre. Egresada de Comunicación Social por la UASD y del Máster en Comunicación e Identidad Corporativa por la UNIR.