El musical "Mamma Mia!" tuvo su estreno en el Palacio de Bellas Artes a casa llena. El montaje internacional que ha cautivado el mundo con los inolvidables éxitos de la agrupación sueca ABBA, subió a escena bajo la producción de José Llano, la dirección de María Castillo y un elenco de 30 actores.

La ambientación, desde antes de entrar a la sala Máximo Avilés Blonda, emuló la isla griega de Skópelos, en tonos azul y blanco, permitiendo a los espectadores adentrarse al universo de "Mamma Mia!", tal cual el musical original y luego la famosa película protagonizada por Meryl Streep y Amanda Seyfried.

Dentro de la sala, la escenografía fue fiel a la obra y antes de comenzar generó aplausos del público tan solo con los acordes de las canciones de ABBA con la banda en vivo detrás.

Interpretaciones en español

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/17/mama-mia-3-14112024-mamma-mia----felix-leon-18.jpg José Guillermo Cortines, Luis José Germán y Máximo Martínez junto a Sofía Reyes en la escena del regreso a la isla. (FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/17/secundaria-14112024-mamma-mia----felix-leon-27.jpg Denise Quiñones, Laura Rivera y Laura Leclerc rememoran a las Dynamos.

Un musical no lo es sin las canciones y la ejecución vocal. Aquí nadie se quedó corto. Las canciones fueron entonadas en español y el elenco se destacó, además, por la sincronía en los bailes.

La ex Miss Universo y actriz Denise Quiñones, en la piel de la protagonista Donna, brilló y a la vez sorprendió con su talento vocal, o quizás porque ha sido conocida más en su faceta de actriz y no de cantante.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/17/sofi-14112024-mamma-mia----felix-leon-46.jpg

La joven actriz Sofía Reyes, en su primer protagónico como su hija Sofi, también se lució en los solos como en las canciones grupales.

Ella es quien sirve de hilo conductor desde la primera escena junto a sus amigas, cuando rememora leyendo el diario de su madre a una joven Donna con alma libre en la década de los 70s, época en que tuvo varios romances y se convirtió en madre. Veinte años después, Sofi decide casarse no sin antes conocer a su padre.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/17/jose-gu14112024-mamma-mia----felix-leon-54.jpg Los actores en una escena de discusión entre Donna y Sam. (FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/17/luis-jose-14112024-mamma-mia----felix-leon-41.jpg Luis José Germán fue la nota hilarante y despreocupada. https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/17/laura-rivera-y-max14112024-mamma-mia----felix-leon-57.jpg Máximo Martínez y Laura Rivera brindaron una de las actuaciones más divertidas.

El humor, la nostalgia por lo dejado atrás y el amor quedaron bien representados en los talentosos José Guillermo Cortines (Sam), Luis José Germán (Bill) y Máximo Martínez (Harry) como los exromances de Donna.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/17/jovenes-14112024-mamma-mia----felix-leon-30.jpg Sofi y Sky.

Mientras Juan Luis Espinal (Sky) encarna al novio de Sofi y las estupendas Laura Rivera (Tanya) y Laura Leclerc (Rosie) fueron la parte hilarante y desenfada del montaje.

Cada una puso su toque en escena. Uno de los números más aplaudidos fue cuando hicieron el grupo musical Donna y las Dynamos.

El montaje contó con la actuación especial de Pepe Sierra, entre los 30 actores en escena.

Mientras se iba desarrollando la historia rumbo al día de la boda de Sofi con Sky crecía la incógnita de quién es su verdadero padre.

Los éxitos que han formado parte de la banda sonora de generaciones con temas como "Dancing Queen", "Mamma Mia", "Chiquitita", "Our last summer", "Take a Chance on Me", fueron cantados y disfrutados por los actores que transmitieron esa vibra al público.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/17/disco-14112024-mamma-mia----felix-leon-34.jpg

La dupla entre Máximo Martínez como el banquero Harry y Laura Rivera en la piel de la sensual tía Tanya, así como Luis José Germán, el aventurero Bill y la libre Rosie, por Laura Leclerc, brindaron las actuaciones más divertidas.

El ambiente festivo, los brillos y lentejuelas de esa época dorada del siglo XX fue un punto que elevó la puesta en escena al igual que las coreografías.

La dramaturgia estuvo muy definida, sin embargo, existieron algunas libertades artísticas, como la libertad sexual y el guiño a la vejez de las amigas Donna, Tanya y Rosie.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/17/escenario-14112024-mamma-mia----felix-leon-47.jpg El estreno fue a casa llena. (FÉLIX LEÓN)

Pese a que la experiencia captó toda la esencia del musical original, la obra tuvo demasiados recursos escenográficos y de actores que la sala resultó pequeña, siendo idóneo el Teatro Nacional para este montaje. Asimismo, aunque muy buenos, la cantidad de números musicales extiende la pieza y a veces se siente perderse el timing entre los diálogos.

El musical "Mamma Mía" seguirá en escena este domingo 17 de noviembre a las 7:30 p.m. del 21 al 24 próximos a las 8:30 p.m. y domingo a las 7:30 p.m. en el Palacio de Bellas Artes. Boletas en Uepa Tickets y CCN.