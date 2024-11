Aisha Syed ofrece concierto por el Día de la No Violencia contra la Mujer

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Embajada de República Dominicana en Sudáfrica, en colaboración con la Fundación de Música de la Universidad de Sudáfrica (Unisa), presentó un concierto de la afamada violinista dominicana, Aisha Syed, junto a la Filarmónica de Johannesburgo, en el gran salón ZK Matthews de Unisa.

La presentación de la artista estuvo a cargo del director de dicha Fundación, el profesor Thomas Pooley, quien destacó la trayectoria y dilatada formación musical de la renonocida violinista.

Durante la apertura, la embajadora Erika Álvarez Rodríguez enfatizó "esta es una celebración que une a dos naciones a través del lenguaje universal de la música. Este concierto es un regalo de República Dominicana al pueblo de Sudáfrica, simbolizando nuestro profundo compromiso con el intercambio cultural y los valores compartidos".

Aisha Syed personifica el empoderamiento de las mujeres dominicanas y el poder transformador de la música para inspirar cambios y unir a las personas más allá de las fronteras.

Recordó con orgullo a las Hermanas Mirabal, heroínas dominicanas en cuyo honor se escogió el 25 de noviembre como fecha de esta conmemoración.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/25/aisha-syed-4.jpeg

"Conocidas como ´Las Mariposas´, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal son símbolos de resiliencia y resistencia para las mujeres en todo el mundo. Su legado nos inspira a seguir luchando contra la opresión y la violencia", señaló.

Citando al presidente Nelson Mandela, la Embajadora Álvarez enfatizó: "La libertad no puede alcanzarse a menos que las mujeres sean emancipadas de todas las formas de opresión".

La presentación de Aisha Syed, por primera vez en Sudáfrica, cautivó al público con su interpretación magistral de obras icónicas como "The Four Seasons" de Antonio Vivaldi, "Concerto No. 4" de Niccolò Paganini, y "La Campanella".

Además, ofreció un emotivo tributo a la lucha y resiliencia de nuestras "Mariposas" y las mujeres alrededor del mundo, interpretando "Por Amor", del maestro Rafael Solano.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/25/aisha-otra.jpeg

Invitados especiales

Disfrutaron del concierto más de 500 personas: Embajadores y representantes diplomaticos de Argentina, Centro África, Chipre, Colombia, Chile, Egipto, Eslovaquia, España, Gabon, Guyana, Noruega, México, Mozambique, Liberia, Panamá, Perú, Portugal, Rusia, Siria, Somalia, Suiza, Tanzania, Togo y Yemen.

Además, funcionarios del gobierno sudafricano, una delegación de la provincia de Limpopo presidida por la MEC Radzilani Florence; autoridades de la cancilleria sudafricana; representantes de universidades, estudiantes de música y entusiastas de la música clásica.

Acto seguido, se ofreció una recepción con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres, en la que se rindió homenaje a las Hermanas Mirabal, destacando su legado y lucha en favor de los derechos humanos y la equidad de genero.

Para la ocasión, se proyectó un mensaje de Minou Tavárez Mirabal, en el cual agradeció a la Embajada por dicha conmmeración y el hecho de "puedan recordar, alla tan lejos a esas mujeres dieron sus vidas para construir no solamente una mejor República Dominicana, sino tambien un mundo mejor, mas justo y que respete tanto a los hombres como a las mujeres que lo habitan".

Además, como parte de su agenda en Pretoria, la violinista visitó el Centro Comunitario Kliptown Youth, localizado en el histórico barrio de "Soweto", donde Aisha Syed cautivó a los niños con la interpretación de dos piezas, acercandolos por primera vez a la música clásica.

Asimismo, ofreció una clase magistral en Unisa, inspirando a jóvenes músicos con su pasión y expertise.

Estos eventos marcan un hito en el fortalecimiento de los lazos culturales y diplomáticos entre ambas naciones y destaca la importancia del reconocimiento de los derechos humanos y la no violencia contra las Mujeres como pilar fundamental para el desarrollo sostenible y la paz global.

