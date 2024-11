Helen Gallagher, actriz de Broadway dos veces ganadora al Tony, fallece a los 98 años

Helen Gallagher, actriz de Broadway dos veces ganadora del premio Tony, falleció a los 98 años el 24 de noviembre en Manhattan, informó este miércoles el diario The New York Times.

Su muerte fue confirmada al medio por Patti Specht, amiga y albacea de su testamento, pero las causas del deceso sucedido en un hospital no fueron especificadas.

Gallagher comenzó su carrera en Broadway a los 18 años y pasó siete décadas mostrando su talento para el baile y la actuación.

Su debut en el circuito de teatros neoyorquino fue en 1944, en el musical de Cole Porter, 'Seven Lively Arts', y a lo largo de su carrera trabajó con coreógrafos de la talla de Bob Fosse en 'Sweet Charity', o Agnes de Mille en 'Brigadoon'.

En 1952, Gallagher ganó un premio Tony y un premio Donaldson por su trabajo en 'Pal Joey' y casi dos décadas más tarde, en 1971, se alzó con su segundo Tony por su papel en el musical 'No, No, No, Nanette'.

Aunque tuvo una carrera modesta en el cine y la televisión, Gallagher ganó tres premios Daytime Emmy por su interpretación de Maeve Ryan, en la telenovela 'Ryan's Hope' (1975-1989).

La actriz también tiene créditos en series como 'Law & Order' (1993), 'All My Children' (1995) y 'One Life to Live' (1997).

Su última aparición en Broadway fue en 1981 cuando reemplazó a Ann Miller en el musical 'Sugar Babies'.

