El renacer del whodunit, un género inmortal

El whodunit, acrónimo de "¿quién lo hizo?", remite a tramas de asesinatos, mansiones aisladas y detectives brillantes buscando la verdad. Desde su auge en el siglo XX con Agatha Christie, este género ha cautivado a generaciones con historias que desafían tanto al intelecto como a la imaginación.

Christie, con títulos como "Diez negritos" y "Asesinato en el Orient Express", sentó las bases del misterio clásico, donde cada detalle cuenta y cada personaje guarda secretos oscuros.

El popular juego de mesa "Clue" continúa siendo un referente del misterio clásico, recordándonos que la intriga nunca pierde su atractivo.

Películas como "Knives Out" y su secuela "Glass Onion", series como "Only Murders in the Building" y "The White Lotus", junto con las nuevas adaptaciones de Hercule Poirot dirigidas por Kenneth Branagh, demuestran que el género del misterio, lejos de perder vigencia, siempre continúa renovándose y logrando conectar con las distintas generaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/07/55015305940-6.jpg Los miembros del reparto, los actores británicos Derek Jacobi y Dame Judi Dench, el actor y director británico Kenneth Branagh y la actriz estadounidense Michelle Pfieffer posan para los fotógrafos durante el estreno mundial de la película ''Murder on the Orient Express''. (EFE/NEIL HALL)

Hercule Poirot

Hercule Poirot, el detective eterno en la era moderna Agatha Christie, apodada la Reina del Crimen, transformó el género de misterio con más de 60 novelas y 14 obras de teatro. A través de personajes como Hercule Poirot y Miss Marple, Christie estableció el whodunit como fenómeno literario.

En sus obras, las claves del misterio se entrelazan con personajes complejos y escenarios únicos, desde mansiones victorianas hasta trenes lujosos como el Orient Express.

Con Christie, el lector se convierte en detective, enfrentándose a giros inesperados y resoluciones sorprendentes pero lógicas. Kenneth Branagh ha revitalizado al icónico Poirot, combinando espectacularidad visual con profundidad emocional.

En "Asesinato en el Orient Express" (2017), Branagh presentó a un Poirot perfeccionista rodeado de un elenco estelar,como Michelle Pfeiffer, Judi Dench y Johnny Depp.

En "Muerte en el Nilo" (2022), Branagh trasladó la acción al exótico Egipto, recreando con lujo de detalle los paisajes del Nilo y explorando temas como la avaricia y las traiciones. Con un reparto que incluía a Gal Gadot y Annette Bening, la película ahondó en las pasiones humanas que alimentan el misterio.

Finalmente, "Misterio en Venecia" (2023), protagonizada por Kelly Reilly, Tina Fey y Jamie Dorman, ofreció un giro inesperado al género, fusionando los elementos clásicos del whodunit con un toque de terror gótico, ambientando la historia en una mansión veneciana durante la noche de Halloween.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/07/55015305940-2.jpg Daniel Craig se ha consolidado como el protagonista absoluto de la saga ´Knives Out´, dando vida a Benoit Blanc, un detective carismático y perspicaz que, con su estilo único y presencia magnética, ha conquistado al público y se ha convertido en el eje central de cada misterio. (EFE/EPA/RINGO CHIU)

Knives Out

La reinvención del enigma clásico con "Knives Out" (2019), Rian Johnson marcó un antes y un después en el cine de misterio, reinventando la fórmula clásica con humor mordaz, crítica social y giros inesperados.

En el corazón de la trama está Benoit Blanc, el detective interpretado por Daniel Craig, quien presenta una versión moderna y desenfadada del investigador clásico.

La película se desarrolla en una lujosa mansión de Nueva Inglaterra, hogar de la excéntrica familia Thrombey.

La historia comienza con la muerte del patriarca, Harlan Thrombey (Christopher Plummer), un famoso escritor de novelas de misterio, tras celebrar su 85 cumpleaños reuniendo al clan al completo. Lo que parecía un suicidio se convierte en una investigación llena de revelaciones.

El reparto, que incluye a Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Toni Collette y Ana de Armas, da vida a una familia marcada por conflictos y rivalidades, mostrando un reflejo perfecto de cómo las dinámicas familiares pueden ser complejas y oscuras.

La secuela, Glass Onion: A Knives Out Mystery" (2022), trasladó la acción a una isla griega, donde Blanc investiga a un grupo de élite en pleno confinamiento.

Johnson explora dinámicas de poder y el papel de la riqueza en las relaciones humanas. Con un reparto encabezado por Edward Norton, Janelle Monáe y Kate Hudson, la película mantiene un equilibrio perfecto entre sátira y misterio.

El universo de Benoit Blanc continuará con la próxima entrega, "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" (2025), que contará con Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis y Jeremy Renner.

La creciente anticipación subraya cómo el enfoque innovador de Johnson ha transformado al whodunit en un fenómeno cultural global, adaptándolo a las sensibilidades contemporáneas sin perder su esencia intrigante.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/07/55015305940-5.jpg En ´The White Lotus´, los personajes interpretados por Aubrey Plaza, William Sharpe, Meghann Fahy y Theo James navegan por un paraíso idílico lleno de lujo y belleza, donde las tensiones ocultas y la envidia emergen a medida que las apariencias perfectas se desmoronan. (FABIO LOVINO/HBO)

The White Lotus

"The White Lotus", creada por Mike White, es una fascinante exploración del lujo y el misterio. Cada temporada comienza con el hallazgo de un cadáver en un resort de la cadena ´White Lotus´, dejando a los espectadores en suspense hasta el último episodio para descubrir al culpable.

Pero la serie también disecciona las tensiones sociales, los privilegios y las fallas morales de sus personajes.

La primera temporada, ambientada en Hawái, explora las interacciones entre huéspedes adinerados y el personal, revelando desigualdades y tensiones raciales. Jennifer Coolidge brilla como Tanya McQuoid, una excéntrica mujer rica, mientras que Murray Bartlett interpreta al gerente Armond, quien cae en una espiral de locura.

El reparto incluye a Connie Britton, Steve Zahn, Sydney Sweeney y Alexandra Daddario, interpretando personajes plagados de secretos y conflictos.

La segunda temporada se traslada a Sicilia, donde las tensiones de los huéspedes giran en torno al deseo y las infidelidades.

Jennifer Coolidge regresa como Tanya, consolidándose como uno de los pilares de la serie, mientras que Aubrey Plaza interpreta a Harper, una mujer que enfrenta problemas maritales y tensiones con otra pareja, formada por Theo James y Meghann Fahy.

Por otro lado, F. Murray Abraham, Michael Imperioli y Adam DiMarco aportan una rica dinámica como las tres generaciones de una familia italoamericana cuyas tensiones y secretos amenazan con destruir su fachada.

"The White Lotus" ha sido aclamada por la crítica y el público, acumulando galardones como 11 nominaciones a los Emmy 2022 y varios premios. La segunda temporada superó el éxito de la primera, con 12 nominaciones y el Globo de Oro a mejor serie limitada.

En 2025, la tercera temporada trasladará la acción a Tailandia, con un reparto que incluirá a Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Carrie Coon y Parker Posey. Aunque se mantiene en secreto gran parte de la trama, Mike White, el creador, ha prometido que esta temporada será más espectacular, más extensa y más alocada.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/07/55015305940-3.jpg En ´Only Murders in the Building´, el inusual trío de detectives —un actor veterano, un excéntrico director teatral y una joven solitaria— forma una alianza fascinante que trasciende generaciones, creando una dinámica única llena de humor, misterio y una sorprendente complicidad. (CRAIG BLANKENHORN/HULU/DISNEY+)

Misterio en el vecindario

"Only Murders in the Building" creada por Steve Martin y John Hoffman, combina misterio y comedia con una crítica mordaz a la cultura contemporánea.

La serie sigue a un inesperado pero carismático trío intergeneracional —interpretados por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez— quienes, unidos por su pasión por los crímenes reales, investigan asesinatos en su edificio de Manhattan.

La serie no sólo homenajea al género clásico del whodunit, sino que ofrece una reflexión cómica sobre las dinámicas sociales actuales.

La trama se desarrolla en el Arconia, un edificio antiguo en el Upper West Side de Nueva York. A medida que los protagonistas desentrañan los misterios de sus vecinos, se revelan secretos oscuros de este enclave exclusivo.

Lo que comienza como un juego de aficionados al misterio se convierte en una compleja red de conspiraciones que mantiene al público en suspense. Cada una de sus 4 temporadas ha incorporado nombres como Meryl Streep y Paul Rudd, quienes aportan frescura a la historia.

La serie, que ya ha sido renovada por una quinta temporada, ha sido aclamada por la crítica, recibiendo múltiples premios y nominaciones.

En 2022, ganó cuatro premios Primetime Creative Arts Emmy y obtuvo 15 nominaciones a los Premios Emmy, consolidándose como un fenómeno televisivo de gran impacto. Además, fue nominada en doce categorías en los Globos de Oro, asegurando su lugar como uno de los mayores éxitos en la televisión reciente.

El resurgir del whodunit pone de manifiesto la perdurabilidad de su éxito, capaz de mantener el misterio y el suspense renovados a lo largo del tiempo.

En la última década, el género ha experimentado una auténtica revolución gracias a cineastas contemporáneos que, con obras como Knives Out y The White Lotus fusionan el enigma clásico con una crítica mordaz a las dinámicas sociales.

Lejos de ser un simple juego de pistas, el whodunit ofrece una experiencia intelectual y emocional, explorando las zonas más oscuras de la psique humana y manteniendo el misterio tan cautivador como siempre.