Zoe Saldaña recibe su primera nominación a los Globos de Oro a mejor actriz de reparto

La talentosa actriz de origen dominicano Zoe Saldaña continúa dejando huella en Hollywood con su reciente nominación al Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

Este lunes, se dio a conocer que Saldaña fue reconocida por su destacada interpretación como Rita Mora Castro, una abogada de gran carácter, en el musical de suspenso Emilia Pérez.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo tanto por sus fanáticos como por la crítica, quienes han elogiado su capacidad para dar vida a este personaje complejo en una trama llena de emoción y giros inesperados.

Una trayectoria de éxitos

Zoe Saldaña ha sido una de las figuras más influyentes de la industria del cine en las últimas dos décadas. Conocida por sus papeles icónicos en grandes franquicias como Avatar y Guardians of the Galaxy, Saldaña ha consolidado una carrera llena de éxitos, destacándose por su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos en géneros tan variados como la ciencia ficción, el drama y la acción.

Su carrera despegó con papeles clave en películas como Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) y Star Trek (2009), y ha continuado en ascenso con su participación en Avatar (2009) y sus secuelas. A lo largo de su carrera, Zoe ha sido galardonada con varios premios y ha sido reconocida por su trabajo tanto en la pantalla grande como en proyectos de activismo.

La fecha de los premios

La 81ª ceremonia de los Globos de Oro se celebrará el próximo 7 de enero de 2024. Este evento promete ser una noche llena de glamour y celebraciones, con la participación de algunas de las figuras más destacadas de la industria del cine y la televisión.

Para Zoe Saldaña, esta nominación es un nuevo logro en una carrera que sigue creciendo, reafirmando su lugar como una de las actrices más talentosas y queridas del cine internacional.

Sus seguidores esperan con ansias ver si esta vez se llevará a casa el galardón que reconoce su brillante actuación en Emilia Pérez.