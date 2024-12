Miguel Ruiz Montañez: "La historia de Santo Domingo es fascinante"

El escritor y docente español Miguel Ruiz Montañez (Málaga, 1962) ha hecho de Santo Domingo su universo literario.

Embarcado en el género de la novela desde hace dos décadas, se inspiró para escribir sobre la llegada de los españoles a Santo Domingo y el recorrido de Cristóbal Colón por esta tierra descrita como "El Nuevo Mundo".

Luego de debutar con el libro "La tumba de Colón", la sexta obra que llegó en este 2024 es "Donde nace el cielo", la cual fue presentada en la República Dominicana en Cuesta Libros.

En entrevista con Diario Libre, el ingeniero de profesión e investigador por vocación, confiesa qué lo hizo sumergirse en nuestra historia.

El descubrimiento

—¿Cómo influyó Santo Domingo en su obra?

Todos mis libros, siendo el sexto "Donde nace el cielo", son sobre la República Dominicana. Algún espíritu taíno se introdujo sobre mí y hace que escriba de este bello país que me tiene enamorado.

—¿Qué le atrajo aquí?

Conozco este país desde hace 25 años. Publiqué mi primera novela, "La tumba de Colón", en el año 2006 y fue un gran éxito en ventas: está traducido a más de 20 idiomas y trata sobre el estudio de los restos de Cristóbal Colón. Yo me enamoré de esta tierra y además me inspira para todas estas historias porque no he escrito un libro de España que diga: "transcurre en Madrid, Barcelona..."

—¿Por qué parte del descubrimiento de América?

Me interesaba mucho la creación de esta ciudad, Primada de América, porque es apasionante. No existía una ciudad europea en América y entonces ocurrió lo que ocurrió: llámese descubrimiento, llegada, bueno, ese nuevo mundo, y me apetecía mucho contar cómo se crea esta ciudad. La historia de Santo Domingo es fascinante.

—La obra está protagonizada por mujeres...

Decidí escribir esta novela en clave femenina porque cuando se habla de la creación del Nuevo Mundo siempre es en clave masculina: ´Colón, los conquistadores, las batallas´ y no se hablaba de las mujeres. Como se trata de una novela, me permití crear esta situación en la cual hubo un primer barco solo de mujeres que llega a Santo Domingo y lo revoluciona todo.

Esto da lugar a una serie de anécdotas que cuentan la realidad de La Española desde la óptica femenina.

—¿Qué visión pretende mostrar?

Hay que recordar que, en esa época, siglo XV, España y Europa estaban saliendo de la Edad Media. Imperaba la inquisición y la moral cristiana. Las mujeres no podían hacer absolutamente nada ni tener nada a su nombre. Dependían totalmente de sus maridos y cuando llegan aquí (La Hispaniola) esa moral está más relajada; pueden abrir un negocio y eso da libertad para contar muchas cosas. De ahí el título "Donde nace el cielo". Para ellas, el cielo de Santo Domingo era un nuevo cielo, una realidad distinta a la que dejaron atrás.

—¿Qué tiempo le tomó escribir esta novela?

Usualmente me tomo cuatro años para trabajar cada libro. Soy un escritor lento porque tengo otras ocupaciones como la docencia. Pero, como he dicho antes, seguiré buscando más aristas sobre la República Dominicana, como los años de la vuelta a la Anexión a España, un hecho histórico que marcó la isla en el siglo XIX.

—¿Escribe de lo que conoce?

Admito que soy un escritor que tiene que ver exactamente lo que va a escribir. Visité los monumentos, caminé por la calle Las Damas, entré al Alcázar de Colón... Tengo que estar en el lugar para documentarlo bien y escribir, lo cual se nota en el texto.

—El revisionismo histórico es un tema de debate. ¿Qué papel jugaron los españoles?

Yo creo que vinimos a hacer el bien. Imaginemos que nosotros no hubiésemos llegado, aquí estarían los indios taínos, que eran muy nobles. Cuando los españoles llegaron aquí, España ya estaba entrando en el Renacimiento, una época culturalmente muy avanzada, hubo un progreso muy importante y trajimos todo eso de pronto.

—¿Tiene alguna fórmula para escribir?

Ante todo, tienes que tener una idea, una historia completa en la cabeza, que enamore primero al escritor, que pienses que la puedes contar. Hoy día, con todo lo que está ocurriendo con el streaming, Netflix y redes sociales, para que un libro enganche tiene que ser muy atractivo para el lector. Esta es una labor de años.

—¿Otro libro que disfrutó investigar?

Sin duda, "El país de los espíritus", un libro sobre Haití que aborda el vudú, esa religión africana tan curiosa y sobre la realidad de ese país. Esa novela me trae muy buenos recuerdos, me gustó mucho escribirla.

—¿Seguiría por la línea de la novela?

Sí, me gusta mucho la novela, y deseo continuar por este camino en los próximos años, siempre y cuando las musas me iluminen.

Una novela de historia, romance y misterio Es 1498. En pocos años, Santo Domingo se convierte en una espectacular urbe que crece inmersa en un bullicio constante. A su puerto llegan aventureros de toda Europa atraídos por las promesas de abundancia y, por primera vez, ha atracado un barco repleto de mujeres. Muchas han cruzado el océano para reunirse con sus maridos, casarse con conquistadores o forjar una nueva vida. Pero en esa expedición también viaja Jimena, quien ha embarcado con un propósito muy distinto. Intriga, historia, amor y aventuras se unen en "Donde nace el cielo", una apasionante novela ambientada en los años posteriores a la llegada de Colón a América. Con una narrativa dinámica y llena de acción, Miguel Ruiz Montañez brinda un relato histórico absorbente.