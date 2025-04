El festival PEN World Voices inaugura una edición que hace frente a la censura literaria

El festival internacional de literatura PEN World Voices inauguró hoy en Nueva York y Los Ángeles su edición número veinte, que este año se enfoca en la censura ejercida desde las instituciones, en un momento en que Estados Unidos está retirando de diversas escuelas libros que promueven la diversidad racial o sexual.

Desde este miércoles hasta el 3 de mayo, más de 80 autores de más de 35 países del mundo participarán en multitud de eventos que reflejarán la capacidad de la literatura para tender puentes entre las experiencias humanas y reflexionar sobre cuestiones actuales urgentes, anota la organización en un comunicado.

PEN America, que tiene como objetivo proteger la libertad de expresión tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, señala que en el 20 aniversario de su reconocido festival pretende demostrar que la literatura "es un baluarte contra la creciente marea de líderes autocráticos empeñados en silenciar y censurar".

Esta edición tiene lugar en un momento en que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump está retirando libros de escuelas para hijos de militares en los que supuestamente se promueven la "ideología de genero" y los principios de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), programas eliminados por su Administración mediante órdenes ejecutivas.

Entre los títulos prohibidos en estos centros educativos se encuentra, por ejemplo, el cuento infantil 'Freckleface Strawberry', escrito por la actriz Julianne Moore.

También gobiernos estatales o hasta municipales dominados por los conservadores han retirado otros libros considerados 'woke' (progres) de bibliotecas y centros públicos.

La inauguración

En la Gran Manzana, el pistoletazo de salida lo dará esta noche la aclamada autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, famosa por su novela 'Americanah', que se unirá a la expresidenta de PEN America, Jennifer Egan, y al actual director, Burhan Sönmez, para debatir sobre la intersección entre arte y activismo y la responsabilidad de un escritor de responder al clima político que le rodea.

En esta edición también destacan otros grandes nombres como el de André Aciman, autor de la obra 'Call me by your name' ('Llámame por tu nombre') -que se llevó a la gran pantalla con Timothée Chalamet de protagonista-, quien participará en un coloquio sobre adaptaciones cinematográficas de libros este viernes.

No faltan en el festival las voces hispanas, entre las que se encuentran el poeta catalán Pol Guasch y la escritora uruguaya Fernanda Trías, que explorarán también el viernes la literatura "postapcalíptica" que según la organización ahora usan los escritores emergentes "para expresar las ansiedades e injusticias endémicas de nuestro tiempo".

En este grupo de nombres hispanos figuran otros como el de la dramaturga mexicana Carmen Boullosa, autora de 'El libro de Ana', o la periodista y activista argentina Gabriela Cabezón Cámara, conocida por novelas como 'La Virgen Cabeza'.