El diseñador Roger Sweet, creador de He-Man, fallece a los 91 años

Roger Sweet, creador del icónico personaje He-Man, falleció a los 91 años tras una prolongada lucha contra la demencia. ( FUENTE EXTERNA )

Roger Sweet, creador del icónico personaje He-Man, falleció a los 91 años tras una prolongada lucha contra la demencia, según informa el medio estadounidense Variety.

Sweet, que fue el diseñador en Mattel en los años 70 y 80, creó He-Man después de que esa empresa estadounidense rechazara un acuerdo para producir juguetes de la saga Star Wars en 1977.

Buscando un éxito comercial en el mismo nicho, Rogers creó un prototipo de He-Man a partir de otro juguete de acción, una figura de acción denominada Big Jim, a la que añadió arcilla para darle más volumen.

El juguete, que fue lanzado oficialmente en 1982 y vendió millones de unidas, se convirtió en todo un éxito, tuvo su propia línea de juguetes y un año después contó con su propia serie de dibujos He-Man and the Masters of the Universe (He-Man y los Amos del Universo).

La serie tuvo 130 capítulos y se emitió de 1983 a 1985.

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El fallecimiento de Sweet se produce en un momento de renovado interés por la franquicia, después de que Amazon, MGM y Mattel hayan anunciado una película de acción sobre He-Man, que se estrenará en cines el 5 de junio.

El actor Nicholas Galitzine dará vida a He-Man, en un filme en el que estará acompañado por actores como Camila Mendes como Teela, Jared Leto como Skeletor, Alison Brie como Evil-Lyn e Idris Elba como Man-At-Arms.

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