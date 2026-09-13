Penélope Cruz dedica su homenaje en Toronto a quienes impulsaron su carrera

Entre quienes celebraron el reconocimiento de Penélope Cruz estuvieron los directores de 'La bola negra', Javier Calvo y Javier Ambrossi. ( EFE )

Penélope Cruz convirtió este domingo su noche de homenaje en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) en un agradecimiento a quienes la han acompañado a lo largo de su carrera, desde quienes confiaron en ella al principio hasta los cineastas que le ofrecieron personajes muy distintos entre sí.

La actriz española recibió este domingo por la noche en Toronto el TIFF Special Tribute Award en una gala en la que también fueron distinguidos Helen Mirren, Seth Rogen, Isabelle Huppert, Fan Bingbing, el director surcoreano Lee Chang-dong, la actriz Rosalind Eleazar, la cineasta Siân Heder, el director Bassam Tariq y el director de fotografía Adam Pietkiewicz.

"Un premio como el de hoy siempre es una oportunidad de agradecer a todas las personas que han estado ahí desde el principio, que han confiado en mí, dándome personajes interesantes, que no se parecían unos a otros, que no se parecían a mí", explicó Cruz a EFE en la alfombra roja.

Para la intérprete, estos reconocimientos sirven también para poner en perspectiva una trayectoria de décadas, pero no como un ejercicio de celebración individual.

"En realidad no va sobre ti. La realidad no es esa", apuntilló.

Cruz, de 52 años, explicó además que, si pudiera hablar con la actriz que era hace 25 años, le daría un consejo que todavía hoy le cuesta aplicar: "Que no se olvidara de descansar de vez en cuando, aunque es una lección que me ha costado mucho aprender: me sé la teoría pero la práctica, un desastre".

La actriz dijo guardar "memorias increíbles" del TIFF, un festival al que este año regresa con dos películas que calificó de "muy especiales", 'Bunker' y 'La bola negra'.

Entre quienes celebraron su reconocimiento estuvieron los directores de 'La bola negra', Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Más del reconocimiento

En la alfombra roja de los premios del TIFF, Calvo definió a Cruz en declaraciones a EFE como "una superestrella" y destacó la dimensión internacional de su carrera.

"Salir fuera y ver el respeto, la admiración, el cariño que le tienen a Penélope, vayas donde vayas, la conocen", señaló el director.

Calvo recordó además uno de los consejos que Cruz le transmitió cuando le preguntó qué debía hacer para construir una carrera duradera: "Seguir siendo buenas personas, eso es lo único que tenéis que tener en la cabeza. Y eso dice mucho de ella".

También John Madden, que dirigió a Cruz hace 25 años en 'Captain Corelli's Mandolin', acudió a la gala con la intención de reencontrarse con ella después de mucho tiempo.

"Ha tenido una carrera maravillosa, que no ha dejado de crecer y expandirse", dijo Madden a EFE, antes de añadir: "Es absolutamente increíble, puede hacer cualquier cosa".

El cineasta británico recordó que entonces le aconsejó que no pensara que debía desarrollar toda su carrera fuera de España y que mantuviera el vínculo con sus raíces.

"Recuerdo que hace 25 años le dije que no pensara que tenía que hacer todo aquí. Tenía que volver a su base, a sus raíces. Allí es donde iba a seguir enriqueciéndose todo el tiempo", afirmó.

Madden tampoco ocultó su deseo de volver a trabajar con ella: "Me encantaría volver a dirigirla. La adoro. Creo que es extraordinaria".