$!Así es Michelle Salas, la hija 'influencer' de Luis Miguel

Asimismo, ha tratado de no exponer mucho su relación con Luis Miguel, aunque los medios mexicanos refieren que se llevan bien.

No tiene una pareja conocida, pero se le vinculó con el actor Diego Boneta, quien justo hace del "Sol de México" en la serie.

Michelle no fue reconocida públicamente por el cantante hasta 2005, cuando la joven salió a hablar con la prensa y contó la verdad sobre su famoso padre, indica el medio Quever.com.

Según detalla El Milenio, la veterana actriz Sylvia Pasquel, abuela de Michelle Salas, señaló que en los nuevos capítulos por fin se le hace "justicia" a su hija Stephanie Salas, debido a que siempre ha sido una madre ejemplar.

En una entrevista para el programa de televisión "Venga la Alegría", Sylvia Pasquel mencionó que Stephanie Salas es una mujer "respetuosa" y nunca hizo reclamos públicos a Luis Miguel, padre de su hija.

No obstante, en 2018 Salas expresó su inconformidad con el tratamiento de su historia en la primera temporada de la serie.

"Por fin se ha tratado con justicia a mi hija porque realmente ella siempre fue una mujer muy respetuosa, una mujer muy entregada a su hija, sin necesidad de estar haciendo escándalos ni reclamos públicos", reiteró la hija de la primera actriz mexicana Silvia Pinal.

Pasquel afirmó que su hija siempre accedió a que Luis Miguel visitara y conviviera con su hija.

Sobre el reencuentro entre padre e hija que retrata la serie, Pasquel dijo que si bien no es por completo fiel a lo que pasó en la vida real, sí hubo un acercamiento de Luis Miguel con Michelle cuando ella aún era una niña.

"Ahí está la ficción (...) Exactamente así no fueron, pero al final del día sí se dieron esos encuentros. No en ese tiempo, en ese momento, quizás no. Yo sí tengo una queja: mi casa es más bonita que la que ponen ahí", dijo.

La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” se emite cada domingo en Netflix con Diego Boneta encarnando a Luis Miguel.