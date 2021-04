$!Daisy Fuentes, la famosa modelo que volvió rivales a Luis Miguel y Cristian Castro

La rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro se confirmó en el tercer episodio de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, la producción que desde su estreno el domingo 18 de abril es tendencia en Netflix.

La disputa no solo fue musical, ya que el cantante Cristian Castro se convirtió en un fenómeno en los 90 con los temas “No podrás” y “Amor”. Pero hubo otra razón, el amor de una mujer: Daisy Fuentes.

El medio Milenio explica que la disputa comenzó en la década de 1990, y que continúa hasta la fecha como lo mencionó el mismo hijo de Verónica Castro en 2019. “El gallito feliz” señaló que él y Luis Miguel sí ​fueron amigos durante varios años, pero todo terminó por el amor de la presentadora y modelo cubanoamericana Daisy Fuentes.

Cita El Milenio que en la entrevista con el programa argentino “Podemos hablar” Castro contó que a principios de los noventa mantuvo un romance con Daisy Fuentes, y que Luismi fue el tercero en discordia. “Yo estaba saliendo con una chica, que se llama Daisy Fuentes, y él (Luis Miguel) vino a meterse, eso fue lo que nos distanció. A mí no me distanció de él, yo lo dejé meterse porque lo quiero mucho (...) La empezó a enamorar y ella me lo decía. Sentí que era un hermano, Luis Miguel, y que realmente le gustaba Daisy. Le dije: ‘Mira Daisy, lo mejor es que pruebes con este chico’”, confesó.

“No somos amigos porque él no ha querido. Fuimos amigos en un momento muy lindo, donde íbamos a andar en jetsky y todo esto. La verdad es que me decepcionó un poco su personalidad”, aseguró Cristian Castro al programa de televisión argentino “Podemos hablar”.

Castro aseguró que él no guardó ningún resentimiento, a diferencia de Luis Miguel. “A partir de ahí él se hace el ofendido, cuando yo realmente era el que tenía la ropa dentro de la casa de Daisy. Yo debería estar molesto”.

“Solamente quiero tener mi amistad de vuelta con él y que una mujer, que fue una coincidencia. La verdad que no lo tomé tan a pecho”, aseguró el intérprete de “Lloviendo estrellas”.

En tanto que Daisy Fuentes y Luis Miguel duraron tres años de relación.

Fuentes apareció en el video de ‘Como es posible a mi lado’. Luego de su rompimiento con el artista, se reencontraron en 2003 y lo intentaron nuevamente, sin éxito.

Luismi y Cristian también eran competencia en los 90, específicamente entre 1993 y 1995 donde se ubica el nuevo capitulo de la serie. Tras el éxito de Castro con “No podrás” y una legión de fanáticas, Luis Miguel pide que le escriban una canción pop y para las masas, el resultado fue “Suave” (1993), escrita por el músico Kiko Cibrián que en ese momento era su guitarrista, y fungió como coautor Orlando Castro.

Asimismo, según el capítulo que lleva por nombre “Suave” ambos coincidieron en el Festival de Viña del Mar, en Chile, en el año 1994.