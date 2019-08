$!El mensaje de la nueva Miss RD Universo para sus detractores

View this post on Instagram

Todavía no me lo creo, ayer me di cuenta, cuando iba a salir a la calle y me recordaron que ya no puedo salir sin arreglarme. Nunca pensé que la corona caería en mi cabeza porque la competencia era muy fuerte. Todas eran hermosas y competitivas. Luego de tomarme unos días de vacaciones de mis redes sociales he estado cumpliendo con los compromisos de la prensa a quienes le agradezco su interés por conocerme. Sé que hay muchas opiniones encontradas, y como representante de todos los dominicanos y todos los extranjeros que viven en este hermoso país, estoy aprendiendo a aceptar lo positivo y lo negativo respetando la opinión de cada cual. Como Miss República Dominicana Universo agradezco a Dios por darme fortaleza, sabiduría y PAZ durante mis 18 años. También a la organización @missrduniverseoficial por la oportunidad de llevar mi banda. A todas mis compañeras que compitieron conmigo, sepan que las llevo en mi corazón y que cuento con ustedes en este camino que apenas comienza. Porque al final, el propósito es uno: traer la corona de Miss Universo porque todas somos República Dominicana. A mi familia que me ha acompañado y me ha apoyado totalmente en este trayecto inolvidable: Los amo. A @magalifebles1 por defenderme con tanta valentía. Y a todos los que me han apoyado y me han defendido, quiero decirles: que si tengo que trabajar 24 horas, 7 días a la semana, lo haré. • Tenemos que traer esa corona a nuestro país. Sé que la energía de todos ustedes me dará la fuerza necesaria para conquistar el universo. • Que Dios bendiga a todos los que me leen. Clauvid Daly