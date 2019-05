“Esta noche me embarazo”, obra que reivindica la maternidad

Las actrices Evelyna Rodríguez, Karla Hatton y el actor Josema Rodríguez darán vida a los personajes de la obra “Esta noche me embarazo”.

La producción teatral, que dirige la experimentada actriz y directora Niurka Mota, se estrenará el 6 de junio en la sala Ravelo del Teatro Nacional.

Este año Niurka celebra el 40 aniversario de su debut en el teatro y este montaje es el segundo de este año.

La actriz y el elenco se reunieron con los periodistas en el bar Juan Lockward del Teatro Nacional, ocasión en la que compartieron detalles de la puesta en escena de la obra de Ana Istarú.

“Este trabajo representa mucho para mí. Yo estoy celebrando mis 40 años en el teatro y decidí que pasaría todo el 2019 haciendo teatro para festejarlo. Después de esta terminaré en octubre con una tercera obra. El texto captó los problemas que encaran las primerizas cuando deciden tener un hijo. Eso incluye una denuncia social sobre las madres que no lactan, los hombres que rechazan a las mujeres cuando están embarazadas... Es una comedia muy rítmica. Pienso que en este tiempo, en que la gente está por divertirse, también le llevamos una reflexión de lo que es tener hijo”, reflexionó Niurka Mota.

Al hacer una evaluación de su paso por la escena dijo estar satisfecha porque le ha permitido ser perseverante. “No me quedé en el camino, desde el momento en que comencé a hacer teatro me identiqué con darle vida a los personajes. También he conocido a mucha gente en este viaje por el teatro”, dijo.

Niurka Mota definió como trascendental el movimiento teatral que tiene el país. Sin embargo, aspira a la creación de una legislación que proteja y estimule a su gremio.

“Necesitamos más salas. Independientemente de que se han creado salas alternativas, necesitamos leyes que nos protejan. Tenemos mucho talento y eso nos da alegría”, puntualizó la actriz.

Protagonistas

Karla Hatton es la madre de Diego, que encarna Josema Rodríguez. Un personaje que el público terminará odiando por su necio comportamiento.

“Yo me voy a gozar el personaje, porque ha sido un reto asumirlo. No me parezco en nada y sí que ha sido un reto hacerlo, precisamente por eso. La obra muestra una situación tirante con la esposa Diego (Evelyna Rodríguez) que mantendrá en vilo al público”, manifestó Hatton.

El mensaje es muy cotidiano e inmediatamente se aprendió el personaje.

“Trabajar con Niurka Mota es maravilloso. Ella pretende que los personajes sean muy distintos a uno. Ella experimenta mucho con los cambios. Tiene una trayectoria brillante y la admiro desde hace más de 30 años. Verla con la pasión con la que hace su trabajo inspira. Creo que dejará una gran historia para los actores que se están formando. La admiro mucho”, aseguró.

Evelyna Rodríguez es

Ariana, una joven que tiene seis años de casada y aún no sabe si es el momento ideal para embarazarse. “Es una obra que tiene momentos hermosos, pero también tiene denuncia y momentos graciosos. Es un personaje que desafía mucho, que cuestiona mucho los roles de la mujer en la sociedad”, argumentó Evelyna al destacar que por la obra fue galardonada como directora y dramaturga.

Evelyna también ha reconocido la trayectoria de Niuka Mota como actriz y directora. No es la primera vez que trabaja con ella, por lo que está muy feliz.

Actores y directora conversaron con los representantes de los medios de comunicación este lunes durante un encuentro celebrado en el bar Juan Lockward.

Josema Rodríguez

El experimentado actor Josema Rodríguez no ocultó la felicidad de compartir junto a las actrices de las manos de Niurka.

Explicó que no es la primera vez que trabajan juntos. “Prometemos una comedia divertida, que dejará un mensaje positivo al público”, acotó Rodríguez.

Evelyna, Josema y Karla dijeron que a juzgar por lo que está pasando en los ensayos el público va a gozar con las graciosas y pintorescas situaciones que se producen en “Esta noche me embarazo”.

La obra estará en cartel hasta el 16 de junio con presentaciones a las 8:30 p.m. Las boletas ya están a la venta en la boletería del Teatro Nacional.