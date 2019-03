$!Ex bailarín de Broadway sentenciado a 20 años por brutal asesinato de novio dominicano en El Bronx

El ex bailarín Marcus Bellamy, de 35 años de edad, quien participó en la obra “Spiderman: Turn Off The Dark” (El Hombre Araña: Fuera de la Oscuridad), fue sentenciado el martes 12 a 20 años en la cárcel por el brutal asesinato de su novio dominicano Bernardo Almonte de 27, quien fue un sobreviviente de cáncer.

Ambos homosexuales, compartían un apartamento en un edificio en el vecindario Morris Heights en El Bronx, cuando bajo los efectos de la droga, Marcus lo estranguló y después lo apuñaló múltiples veces, diciéndole a la policía que él era Dios y que podía dar y quitar la vida.

El crimen ocurrió el 19 de agosto de 2016 en el edificio de la calle 174 Oeste, cerca de la avenida Nelson, donde el cadáver de Almonte fue encontrado boca abajo y sangrando de la cabeza en el apartamento del quinto piso, dijo la policía en el momento.

La madre de Almonte, Norca Vargas, rompió en llanto durante la sentencia a Bellamy en la Corte Suprema Estatal de El Bronx, relatando cómo su hijo, a pesar de todo, sobrevivió al cáncer 11 años antes de ser asesinado.

“Once años más tarde, recibí la mala noticia. Bernardo murió. No podía creer lo que estaba escuchando después de él haberle ganado la batalla al cáncer, me sorprendió escuchar que había perdido la vida a manos de otra persona después de que Dios le había dado una segunda oportunidad de vida”, dijo la madre de la víctima.

Después de asesinar a su amante, un frenético Bellamy escribió sobre el horroroso crimen en su página de Facebook y luego llamó a la puerta de un vecino y confesó el asesinato.

“Perdóname, lo hice por amor. Lo hice porque te amo. Me dijo que amor y odio son la misma emoción”, escribió el ex bailarín.

Antes de la sentencia, Bellamy, sollozando en la corte, intentó describir lo que lo había llevado al asesinato de Almonte.

“Quiero pedir disculpas a la familia. Bernardo era muy especial, y no merecía lo que le pasó. Usted me preguntó por qué. Su hijo y yo nos fumamos un montón de metanfetamina juntos”, le respondió el convicto a la madre de la víctima, cuando ella le preguntó ¿por qué?

“Ese día, pensé que su hijo era el diablo. Yo no quería hacer lo que hice. Quiero dejar eso en claro. Me encantaba Bernardo. Él me sacó de mi depresión. No era mi intención destruir a alguien”, agregó el ex bailarín.

La fiscal del distrito de El Bronx, Darcel Clark dijo que la sentencia trae un poco de esperanza y paz a la familia de la víctima.

En un acuerdo con los fiscales, Bellamy se declaró culpable de homicidio en primer grado el 20 de febrero de 2019. Su período de 20 años de prisión será seguido por cinco años de libertad condicional.

Fue sentenciado por el juez John W. Carter, quien le dijo que el asesinato fue una tragedia y que había refrendado el acuerdo de culpabilidad.