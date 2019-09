Fausto Polanco denuncia Alexis Beltré convoca a “asambleas ilegales” con miras al Soberano 2020

Polanco manifestó que no tienen conocimiento de la posición de CND frente a los Soberano 2020.

En cuanto a la posición de la Cervecería Nacional Dominicana (CND), patrocinador oficial de los Premios Soberano, indicaron que la cervecería tiene conocimiento de la demanda de nulidad que han incoado. “Es que no hay una directiva para hacer asambleas”, recalcó Polanco.

Sobre el congelamiento de las cuentas de Acroarte, el periodista y escritor Fausto Polanco defendió esta acción bajo el entendido de que desean salvaguardar la institucionalidad del gremio. Así lo dejó saber: “Nosotros lo hicimos no para destruir la institución, como se ha querido decir, sino para defender los bienes de Acroarte, porque la entidad nos pertenece a todos. La ilegal directiva está haciendo uso de esos fondos. Ellos no tienen derecho de usar los fondos de Acroarte en beneficio de lo que ellos entienden les pertenecen, la presidencia”, reiteró.

Premios Soberano

El atraso que podría presentar Premios Soberano 2020, que comienza con las reuniones evaluativas de los renglones, no es culpa de la plancha azul representada por Polanco, así lo hicieron constar en la rueda de prensa.

“El atraso no es culpa de nosotros. El atraso se debió a no ir a nuevas elecciones el pasado 13 de julio. De lo contrario, nada de esto hubiese pasado”, dijo Fausto Polanco.

Mientras, el periodista Ulises Jiménez expresó que unos premios no pueden realizarse sobre la base de la ilegalidad.

A propósito de que se especula de una orden de la CND de resolver la situación interna o de lo contrario no habrá premios, Polanco afirmó que sus acciones como grupo no procuran el debilitamiento de la institución, que están luchando por una causa y que no han “recibido tales informaciones de la Cervecería”.

El periodista Ulises Jiménez informó que el futuro de los premios dependerá de la decisión de los tribunales.